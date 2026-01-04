ISPRED SKUPŠTINE NEMA ŠATORA, ALI NI NOVOGODIŠNJEG BAZARA: Evo kad će početi da se odvija saobraćaj na Trgu Nikole Pašića (FOTO/VIDEO)

MONTAŽNI objekti koji su bili postavljeni ispred Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića, u okviru Novogodišnjeg bazara, jutros su uklonjeni.

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Pešaci mogu da prolaze Trgom Nikole Pašića, a saobraćaj još ne funkcioniše.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom posete Novogodišnjem bazaru 1. januara najavio da će saobraćaj na Trgu Nikole Pašića početi da se odvija najkasnije 5. januara.

Ispred Skupštine Srbije su do 29. decembra bili šatori u kojima su bili građani koji se protive blokadama.

Šatori su uklonjeni na molbu predsednika Vučića, koji je istakao da su studenti i građani koji su od marta bili u šatorima ispred Skupštine Srbije odbranili državu.

(Tanjug)