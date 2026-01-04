Društvo

ISPRED SKUPŠTINE NEMA ŠATORA, ALI NI NOVOGODIŠNJEG BAZARA: Evo kad će početi da se odvija saobraćaj na Trgu Nikole Pašića (FOTO/VIDEO)

Ana Đokić

04. 01. 2026. u 14:31

MONTAŽNI objekti koji su bili postavljeni ispred Doma Narodne skupštine na Trgu Nikole Pašića, u okviru Novogodišnjeg bazara, jutros su uklonjeni.

ИСПРЕД СКУПШТИНЕ НЕМА ШАТОРА, АЛИ НИ НОВОГОДИШЊЕГ БАЗАРА: Ево кад ће почети да се одвија саобраћај на Тргу Николе Пашића (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

Pešaci mogu da prolaze Trgom Nikole Pašića, a saobraćaj još ne funkcioniše.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je prilikom posete Novogodišnjem bazaru 1. januara najavio da će saobraćaj na Trgu Nikole Pašića početi da se odvija najkasnije 5. januara.

Ispred Skupštine Srbije su do 29. decembra bili šatori u kojima su bili građani koji se protive blokadama.

Уклоњени монтажни објектиFoto: Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bg

POGLEDAJ GALERIJU

Šatori su uklonjeni na molbu predsednika Vučića, koji je istakao da su studenti i građani koji su od marta bili u šatorima ispred Skupštine Srbije odbranili državu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

U MODERNOM SVETU ČOVEK SE SVE MANJE RADUJE: Vladika zapadnoevropski Justin u ekskluzivnom intervjuu za Novosti uoči Božića
Društvo

0 1

U MODERNOM SVETU ČOVEK SE SVE MANJE RADUJE: Vladika zapadnoevropski Justin u ekskluzivnom intervjuu za "Novosti" uoči Božića

Šta je to praznik? Večito pitanje koje traži stalno i iznova nov odgovor, posebno danas kada postoji ozbiljna kriza u njegovom shvatanju. Živimo u doba postmoderne i svet oko nas se sve manje raduje, u čoveku se briše njegova veoma važna karakteristika ”homo adoransa”, bića slavlja i radosti, a život prolazi ispunjen strahom, strepnjom i brigom! Praznici postaju samo ”male pauze”, u inače besmislenom, tegobnom i radom opterećenom vremenu i životu.

04. 01. 2026. u 21:01

Politika
Tenis
Fudbal
ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće

ŽIVOTNI BRODOLOM ČOVEKA KOJEM SE DIVILA JUGOSLAVIJA: Upao u finansijske probleme, ostao bez kuće