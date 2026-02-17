"IZBACITE DOSIJEE. SPORO IM TO IDE" Hilari Klinton optužila Trampovu administraciju za "zataškavanje" Epstinovih dosijea
BIVŠA američka državna sekretarka Hilari Klinton optužila je administraciju predsednika Sjedinjenih Američkih Država za "zataškavanje" u vezi sa postupanjem prema dokumentima koji se odnose na osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.
"Izbacite dosijee. Sporo im to ide", rekla je Klinton za Bi-Bi-Si u Berlinu, gde je prisustvovala godišnjem Svetskom forumu.
Bela kuća je odgovorila da je objavljivanjem hiljada stranica dokumenata administracija "učinila više za žrtve nego što su demokrate ikada učinile".
Američko Ministarstvo pravde saopštilo je da je objavilo sve materijale predviđene Zakonom o transparentnosti dosijea o Epstinu, usvojenim u Kongresu, ali pojedini zakonodavci ocenjuju da je objavljivanje nedovoljno i traže dodatne interne dokumente.
Na pitanje da li bi nekadašnji britanski princ Endruu Mauntbaten-Vindžor trebalo da svedoči pred kongresnim odborom, Klinton je rekla da "treba da svedoči svako ko bude pozvan". Endru je više puta negirao nezakonito postupanje.
Klintonovi su pristali da svedoče pred kongresnim odborom, a planirano glasanje o njihovom proglašenju za nepoštovanje Kongresa je odloženo. Oni su zatražili da saslušanje bude javno. Klinton je odbacila navode da nešto krije i ocenila da se njihova imena koriste kako bi se skrenula pažnja sa Trampa, koji se takođe pominje u Epstinovim dosijeima, ali negira bilo kakvu krivicu i tvrdi da je odavno prekinuo kontakt sa finansijerom.
Ministarstvo pravde SAD-a je ranije navelo da pojedini dokumenti sadrže "neistinite i senzacionalističke tvrdnje" protiv Trampa, dok je Bela kuća poručila da administracija podržava dalju istragu o Epstinovim vezama.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
DRAGAN RADOJČIN: Čudesni manastiri Srpske pravoslavne crkve | Nije samo naslov
Preporučujemo
NOVI SKANDAL U BRITANIJI: Endru otkrio poverljive informacije Epstajnu
12. 02. 2026. u 10:58
ŽESTOKE PRETNjE MOSKVI IZ MINHENA: NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se usude da napadnu Baltik
NATO će pokrenuti udare duboko u Rusiji ako se Moskva usudi da izvrši invaziju na baltičke države, upozorio je ministar spoljnih poslova Estonije Margus Cahkna, odbacujući strahove da bi Moskva mogla brzo da osvoji teritoriju na istoku.
16. 02. 2026. u 15:44
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)