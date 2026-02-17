OSTRVO NA OMILJENOM MORU SRBA TRAŽI STANOVNIKE: Nude kuću i 18.000 evra za prve tri godine

UDALjENO grčko ostrvo Antikitera, na kojem živi oko 45 stalnih stanovnika, pokrenulo je ambicioznu inicijativu kako bi preokrenulo ozbiljnu krizu depopulacije.

Foto M. Anđela

Savremeni svet sve intenzivnije se bori s depopulacijom. Demografsko urušavanje, starenje stanovništva i selidba u gradove rezultiraju pustim selima i zabačenijim područjima.

Depopulacija je kompleksan socijalni i ekonomski problem s obzirom na to da prazna naselja znače, između ostalog, zatvorene škole i nestanak lokalnih privreda. Taj proces pogađa mnoge delove Evrope, a među njima i jedno mesto koje ima kristalno čisto more i mirnu atmosferu.

Udaljeno grčko ostrvo Antikitera, na kojem živi oko 45 stalnih stanovnika, pokrenulo je ambicioznu inicijativu kako bi preokrenulo ozbiljnu krizu depopulacije. Naime, nudi se niz podsticaja mladim porodicama i kvalifikovanim radnicima spremnim tamo da se presele, pišu grčki mediji.

U sklopu programa, nudi se besplatan smeštaj, odnosno kuća i parcela zemlje, za celo vreme boravka. Uključene su i osnovne namirnice, kao i 500 evra mesečno po domaćinstvu tokom prve tri godine - ukupno 18.000 evra. Većina sadašnjih stanovnika starija je od 50 godina, a dece gotovo da i nema te je zbog toga cilj oživeti zajednicu, zadržati školu, održati lokalne trgovine i sačuvati kulturnu baštinu.

Podsticaji su namenjeni mladim porodicama s decom i stručnjacima poput pekara, ribara, građevinara ili poljoprivrednika koji mogu da održavaju ključne usluge na ostrvu. Nakon razgovora, biće odabrano pet porodica.

Prema podacima iz januara ove godine, još se niko nije uselio u sklopu programa, ali interes postoji.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"