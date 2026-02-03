"NEVIDLJIVE UBICE" PRODIRU U PLUĆA: Podaci evropske Agencije za životnu sredinu o zagađenosti vazduha u Crnoj Gori

ZA deset godina gotovo deset hiljada građana je umrlo u Crnoj Gori zbog zagađenja vazduha!

Foto: "Novosti"

To je podatak evropske Agencije za životnu sredinu, a kao glavni uzročnik su PM 2,5 čestice koje još zovu i "nevidljivim ubicama", jer one prodiru duboko u pluća i u krvotok, pa tako mogu dospeti do svih organa.

To su čestice koje građani udišu u gotovo svakom gradu na severu i centralnom delu Crne Gore, uglavnom u sezoni grejanja, od novembra do aprila. Zagađenje može da izazove ili pogorša brojna hronična oboljenja, a u Crnoj Gori su za to najkritičnija Pljevlja. Merenja koja se u tom gradu sprovode poslednjih meseci pokazuju da je koncentracija štetnih materija na dnevnom nivou bila čak tri puta veća od propisane godišnje vrednosti.

Podaci pokazuju da je vazduh u dva najveća centra - Podgorici i Nikšiću bio oko dva i po puta zagađeniji, dok je u Bijelom Polju u decembru bio duplo zagađeniji od propisane godišnje vrednosti.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore, godišnje se zabeleži oko 2.700 novih slučajeva raka i 1.500 umrlih. Međunarodna agencija za istraživanje raka procenjuje da u Crnoj Gori svake godine od ove opake bolesti oboli tri do četiri hiljade osoba, a da smrtnih ishoda bude oko 1.800!

- Imamo podatke Instituta za onkologiju gde smo na medikalnoj onkologiji u toku prošle godine evidentirali oko 31.000 ambulantnih i oko 6.000 konzilijarnih pregleda. Napominjem i da broj dnevnih hemioterapija i drugih terapija zna da bude i do 130, a pored toga, naravno, obavljaju se i brojni kontrolni pregledi, saopštila je internista-onkolog Instituta za onkologiju Kliničkog centra prim. dr Nada Cicmil Sarić, podsetivši da su najčešće maligne bolesti rak dojke, pluća i debelog creva, a potom grlića materice i prostate.

Dekontaminacija Luštice NADLEŽNE državne službe završile su dekontaminaciju Luštice, a specijalizovani timovi su organizovali "čišćenje" nekoliko slojeva zemlje i njeno odlaganje na specijalne lokacije. Međutim, stručnjaci navode da sama dekontaminacija terena ne znači da je opasnost po zdravlje ljudi otklonjena, zbog činjenice da prilikom udara dolazi do sagorevanja uranijumske komponente projektila i oslobađanja uranijumskog oksida. Tada nastaje uranijumska prašina koja se dalje vazdušnim strujama raznosi desetinama kilometara unaokolo i taloži u vodi, biljnom i životinjskom svetu.

Jedan od uzročnika ovako alarmantne situacije su svakako i posledice NATO bombardovanja 1999, kroz zagađenje osiromašenim uranijom, posebno na području Plavnice kod Podgorice i Murine.

- Tokom agresije vojne alijanse, korišćeni su projektili sa osiromašenim uranijumom što je dovelo do zagađenja zemlje, vode i vazduha. Nažalost, u Crnoj Gori se još ćuti na indicije o direktnoj vezi između NATO bombi i porasta broja obolelih od kancera. Ovde nedostaju valjane statističke analize iz tog perioda kojima se izgleda niko ne bavi - upozorava pukovnik JNA u penziji Radomir Goranović.

Naš sagovornik tvrdi da je u Crnoj Gori svako skretanje pažnje na potencijalno pogubne posledice NATO bombardovanja nepoželjno.

- Pa poluostrvo Luštica je bilo zasuto bombama sa osiromašenim uranijumom! Samo nekoliko dana uoči potpisivanja Kumanovskog sporazuma i formalnog okončanja agresije NATO na SRJ, 30. maja 1999. godine, avion-bombarder A-10 američkog ratnog vazduhoplovstva, u dva navrata gađao je bombama sa osiromašenim uranijumom rt Arza na ulazu u Bokokotorski zaliv, na poluostrvu Luštica. To su svojevremno potvrdili i podaci Centra za ekotoksikološka ispitivanja, pa je na Arzi, posle NATO bombardovanja evidentirano oko 87,9 kilograma osiromašenog uranijuma od kojeg je oko 90 odsto kasnije uklonjeno - ukazuje Goranović.