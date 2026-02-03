HOĆE LI KINA IKADA PRODATI STELT LOVAC J-20? Stručnjak procenjuje moguću klijentsku bazu kupaca (VIDEO)

OD predstavljanja prvog tehnološkog demonstratora kineskog lovca pete generacije J-20 u decembru 2010. godine, analitičari su uveliko spekulisali o potencijalnoj klijentskoj bazi kojoj bi avion mogao biti plasiran na izvoz.

Foto nationalsecurityjournal.org/Vikipaedia Creative Commons





U svojoj nedavnoj knjizi: Kineski stelt lovac: J-20 „Moćni zmaj“ i rastući izazov zapadnoj vazdušnoj dominaciji, Abrams je primetio da je J-20 „jedini dizajn lovaca u proizvodnji širom sveta koji nije ponuđen na prodaju u inostranstvu“, što odražava činjenicu da je kineski odbrambeni sektor ubedljivo najmanje zavisan od izvoza. Što se tiče mogućnosti promene ove politike, on je napomenuo da bi se to moglo materijalizovati „u 2030-im nakon što se postigne napredak u razvoju naslednika šeste generacije, do kada će dizajn dodatno sazreti i NOAK će verovatno imati manje hitnu potrebu za daljim jedinicama“. Napomenuo je da je ovo imalo presedane u „kako su Sjedinjene Države počele aktivno da prodaju F-15 širem krugu klijenata 1990-ih nakon što je počela proizvodnja F-22, ili kako je Sovjetski Savez počeo da nudi svoj vrhunski borbeni avion vazduh-vazduh MiG-25 u inostranstvu kada je njegov naslednik MiG-31 bio spreman za proizvodnju“. On je napomenuo da bi razvoj varijante J-20 sa dva sedišta, namenjene za komandovanje i kontrolu, mogao značajno proširiti ponudu aviona klijentima koji traže nešto drugo osim tradicionalnog lovca.Što se tiče mogućih klijenata za J-20, Abrams je napomenuo da je alžirsko ratno vazduhoplovstvo među najverovatnijim ukoliko avion ikada bude odobren za izvoz. Primetio je:

Iako priznaje da je alžirsko ratno vazduhoplovstvo izgledalo spremno da nabavi ruski Su-57, što je potvrđeno od objavljivanja njegove knjige, Abrams napominje da bi J-20 „mogao biti mnogo atraktivnija opcija, bilo umesto ili pored svog ruskog konkurenta“.

Pored Alžira, Abrams napominje da bi Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati mogli biti potencijalni klijenti za J-20. „Kako je Kina sve više formirala bliže ekonomske, političke i bezbednosne veze sa brojnim tradicionalnim zapadnim bezbednosnim partnerima, prodaja J-20 mogla bi da učvrsti smanjenje zapadnih sfera uticaja u ključnim regionima. Posebno Persijski zaliv, gde je državama bio uskraćen pristup F-35, ali gde su i Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) sve više jačali ekonomske, strateške i bezbednosne veze sa Kinom, mogao bi do 2030-ih da vidi pojavu potencijalnih kupaca“, primetio je. On je naveo „narudžbinu UAE za kineske lovce/trenerske avione L-15 iz 2022. godine i korišćenje telekomunikacione infrastrukture kompanije Huavej uprkos upozorenjima Vašingtona da bi to isključilo mogućnost kupovine F-35“ kao moguće početne korake u tom pravcu.

Foto printskrin youtube/bfbs force news



Dalje razrađujući moguću prodaju, Abrams je primetio: „Saudijska Arabija je takođe otvorila zajedničko preduzeće sa Kinom za proizvodnju dronova u martu 2022. godine, dugo je koristila kineske balističke rakete, a od kraja 2010-ih ubrzala je poboljšanja strateških veza sa Pekingom, koji se pojavio kao njen daleko najveći trgovinski partner.“ Što se tiče sposobnosti Kraljevskog saudijskog ratno vazduhoplovstva da primi avione, primetio je da su „jedni od retkih u svetu koji se sastoje uglavnom od teškaša, naime F-15, a pošto oni nemaju očiglednog zapadnog naslednika, J-20 ili FC-31 bi mogli biti prirodni izbori 2030-ih.“

Iako je budućnost J-20 i dalje veoma neizvesna, posebno nakon što je Kina otkrila svoje prve prototipove lovca šeste generacije u letu u decembru 2024. godine, ostaje mala mogućnost da bi avion mogao biti ponuđen za izvoz klijentima koji traže skuplju i dugotrajniju alternativu FC-31 - avionu za koji je 2025. godine potvrđeno da je označen kao „J-35“.

militarywatchmagazine.com

