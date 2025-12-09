Društvo

POKLONI ZA ONE KOJI SU NAJVIŠE DALI: Fond PIO posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika

V.N.

09. 12. 2025. u 12:18

REDOVNA povećanja penzija, uključujući decembarsko od 12,2 odsto, značajna su podrška našim penzionerima.

N. Skenderija

Za generacije koje su gradile našu zemlju i borile se za sve nas, Fond PIO tokom cele godine sprovodi aktivnosti kroz društveni standard korisnika penzija:

    • besplatna desetodnevna rehabilitacija u banjama Srbije

    • sportsko-rekreativne i kulturno-edukativne aktivnosti
    • paketi solidarne pomoći za najugroženije
    • podrška penzionerskim udruženjima i jačanje socijalnog dijaloga
    • brojni popusti i pogodnosti uz Penzionersku karticu

Ovog meseca, zajedno sa Bankom Poštanska štedionica, podržavamo sve akcije Tehnomanije namenjene penzionerima. U periodu od 8. do 11. decembra aktuelna je podela 100 veš mašina penzionerima koji imaju Penzionersku karticu Fonda PIO ili imaju otvoren račun u Banci Poštanska štedionica i koji se, u naznačenom periodu, prvi jave u program TV Studio B.

Fond PIO ostaje posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika.

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

