POKLONI ZA ONE KOJI SU NAJVIŠE DALI: Fond PIO posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika
REDOVNA povećanja penzija, uključujući decembarsko od 12,2 odsto, značajna su podrška našim penzionerima.
Za generacije koje su gradile našu zemlju i borile se za sve nas, Fond PIO tokom cele godine sprovodi aktivnosti kroz društveni standard korisnika penzija:
• besplatna desetodnevna rehabilitacija u banjama Srbije
• paketi solidarne pomoći za najugroženije
• podrška penzionerskim udruženjima i jačanje socijalnog dijaloga
• brojni popusti i pogodnosti uz Penzionersku karticu
Ovog meseca, zajedno sa Bankom Poštanska štedionica, podržavamo sve akcije Tehnomanije namenjene penzionerima. U periodu od 8. do 11. decembra aktuelna je podela 100 veš mašina penzionerima koji imaju Penzionersku karticu Fonda PIO ili imaju otvoren račun u Banci Poštanska štedionica i koji se, u naznačenom periodu, prvi jave u program TV Studio B.
Fond PIO ostaje posvećen unapređenju kvaliteta života svih svojih korisnika.
