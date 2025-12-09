PROLEĆE KAD MU VREME NIJE, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za utorak, 9. decembar

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: S.M.Jovanović

VREME U SRBIJI

Pretežno sunčano, magla i niska oblačnost ujutru u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama, a na pojedinim lokalitetima u Vojvodini i veći deo dana.

Slab, promenljiv vetar, a temperature od minus dva do 14 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Magla i niska oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati i pre podne, a najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana u jutarnjim satima moguća je česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.

U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode.

(sputnikportal.rs)

