PROLEĆE KAD MU VREME NIJE, EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za utorak, 9. decembar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Pretežno sunčano, magla i niska oblačnost ujutru u nižim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama, a na pojedinim lokalitetima u Vojvodini i veći deo dana.
Slab, promenljiv vetar, a temperature od minus dva do 14 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Magla i niska oblačnost, koja će se na širem području grada zadržavati i pre podne, a najviša dnevna temperatura oko 12 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana u jutarnjim satima moguća je česta pojava magle i niskih oblaka, koji će se ponegde u nižim predelima i po kotlinama zadržavati duže tokom dana.
U ostalim krajevima biće toplije uz sunčane periode.
(sputnikportal.rs)
