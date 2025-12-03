GRIP KOSI SVE PRED SOBOM: Zaražene cele porodice - na jedan bol se svi žale

POSLE nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

Foto Shutterstock

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva.

Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih "meso" boli.

Među najčešćim simptomima su:

Visoka temperatura, često iznad 38 °C, nekada i do oko 40,41 °C.

Jak bolovi u mišićima, zglobovima i zglobovima leđa/vrata

Glavobolja i osećaj malaksalosti

Bol u grlu, nadražaj i kašalj - suv, uporan kašalj, često paroksizmalan

Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže.

Foto Shutterstock

Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene.

Lečenje

U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome:

Što više odmora

Unošenje dosta tečnosti

Antipiretici i analgetici

Izbegavati kontakt sa drugima dok simptomi traju

Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika.

Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama pre ove, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu.

(Informer)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć