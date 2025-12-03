Društvo

GRIP KOSI SVE PRED SOBOM: Zaražene cele porodice - na jedan bol se svi žale

В.Н.

03. 12. 2025. u 16:31

POSLE nešto mirnijeg novembra, poslednji podaci Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" ukazuju da je sada zabeležen rast obolelih sa simptomima sličnim gripu u više delova zemlje.

ГРИП КОСИ СВЕ ПРЕД СОБОМ: Заражене целе породице - на један бол се сви жале

Foto Shutterstock

U pojedinim okruzima potvrđen je i prisustvo konkretnog virusnog soja, kao što je primer Mačvanskog okruga gde je u jednoj nedelji potvrđeno čak 18 pozitivnih slučajeva. 

Simptomi gripa često se pojavljuju naglo, uglavnom dan, dva nakon izlaganja virusu. Takođe, simptom koji posebno skreće pažnju jeste jak bol u gotovo celom telu čoveka, koji pacijanti opisuju kao da ih "meso" boli. 

Među najčešćim simptomima su: 

  • Visoka temperatura, često iznad 38 °C, nekada i do oko 40,41 °C. 
  • Jak bolovi u mišićima, zglobovima i zglobovima leđa/vrata 
  • Glavobolja i osećaj malaksalosti 
  • Bol u grlu, nadražaj i kašalj - suv, uporan kašalj, često paroksizmalan 

Lekari upozoravaju da se od gripu ne treba ponašati kao od obične prehlade: on je znatno agresivniji, brže i jače "pogađa" i može da traje duže. 

Foto Shutterstock

Zbog ovih simptoma, mnoge porodice se brzo javljaju lekaru, a pritisak na ambulante je značajan, pa su čekaonice pune, često i cele porodice budu zaražene. 

Lečenje

U sezoni kada grip hara, stručnjaci preporučuju sledeće korake ako osetite simptome:

  • Što više odmora
  • Unošenje dosta tečnosti
  • Antipiretici i analgetici
  • Izbegavati kontakt sa drugima dok simptomi traju

Takođe, lekari naglašavaju da grip, iako je česta pojava, ne treba shvatiti olako, jer može da dovede do komplikacija, posebno kod dece, starijih i hroničnih bolesnika. 

Početak širenja gripa u Srbiji je, prema izveštajima, nešto raniji nego što je to bilo u godinama pre ove, što znači da je sezona gripa počela pre zime u punom zamahu. 

(Informer)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - Smradovi su preko Drine prešli - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio
Poznati

0 0

ISPLIVAO SNIMAK: Šerif peva - "Smradovi su preko Drine prešli" - a tvrdi da pesmu nikad nije izvodio

BURA oko fotografije i snimka folkera Ace Lukasa sa Naserom Orićem, nekadašnjim komandantom jedinica Armije RBiH u području Srebrenice tokom rata u Bosni i Hercegovini, ne stišava se. I dalje akteri "kafanskog susreta" izazivaju veliku pažnju, a sad je u centru pevač Šerif Konjević, koji je pozvao srpskog pevača da prisustvuje privatnoj proslavi u restoranu u centru Sarajeva, gde je bio pozvan i Naser Orić.

02. 12. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose

DR NOVOSTI: Revolucija u transplantaciji kose