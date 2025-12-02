JOŠ JEDAN "GIVING FRIDAY" OBELEŽEN SOLIDARNOŠĆU: Dm donirao preko sedam miliona dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije

ZAHVALjUJUĆI hiljadama kupaca koji su i ove godine učestvovali u inicijativi Giving Friday, kompanija dm donirala je rekordnih 7.405.488,00 dinara Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije. Donacija je obezbeđena izdvajanjem 5% od celokupnog prometa ostvarenog 28. novembra u svim dm prodavnicama i na online kanalima, čime je nastavljena dugogodišnja tradicija kompanije dm posvećena pomoći onima kojima je podrška najpotrebnija.

Foto: DM

Za dm, Giving Friday je dan koji svake godine podseća na to da se solidarnost gradi zajedničkim gestovima. Upravo zbog toga, dm već sedmu godinu zaredom bira da umesto popusta pruži realnu, konkretnu podršku najugroženijim članovima zajednice, onima kojima Narodne kuhinje svakodnevno obezbeđuju najosnovnije: siguran obrok.

„U dm-u čvrsto verujemo da odgovoran odnos prema zajednici treba da bude deo svakodnevice, kroz brigu, podršku i empatiju koja se vidi u malim, ali doslednim gestovima. Giving Friday je još jedan naš godišnji podsetnik na tu vrednost. Ponosni smo na svakog kupca koji nam se pridružio i time postao deo lanca podrške nekome kome je ona zaista potrebna. Svaka korpa u dm-u je tog dana učestvovala u donaciji koja odlazi na pravu adresu“, izjavila je Tanja Kostić, vođa tima za PR, CSR i korporativne komunikacije dm Srbija.

Donacija za Crveni krst ima izuzetnu vrednost jer omogućava da Narodne kuhinje obogate svoje obroke, što je već samo po sebi od velikog značaja, shodno dostupnim resursima. Svaki vid ovakvog doprinosa znači da hiljade ljudi svakog dana dobijaju topli obrok.

„Podrška koju dm pruža izuzetno je dragocena za rad Narodnih kuhinja Crvenog krsta Srbije. Ova sredstva omogućavaju nam da periodično obezbedimo kvalitetnije i bogatije obroke najugroženijim građanima širom Srbije. Kontinuitet saradnje

posebno cenimo, jer nam pomaže da odgovorimo na rastuće potrebe naših korisnika. Zahvaljujemo kompaniji dm i svim kupcima koji su omogućili da najranjiviji među nama dobiju sigurnu i pravovremenu pomoć“, izjavio je Ljubomir Miladinović, generalni sekretar Crvenog krsta Srbije.

Inicijativa Giving Friday još jednom je pokazala da zajedništvo može da bude pokretač stvarnih promena. Uz podršku kupaca, dm je do danas Narodnim kuhinjama Crvenog krsta Srbije donirao više od 21 milion dinara i obezbedio preko 154 tone hrane, čime je realizovana konkretna pomoć za najugroženije građane širom zemlje. Ova inicijativa potvrđuje da je solidarnost praksa koja nastaje kada pojedinci i kompanije deluju zajedno, posvećeno i sa iskrenom namerom da pomognu onima kojima je podrška najpotrebnija.