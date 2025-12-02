"RADUJEM SE NARAVNO, OD OPOZICIJE NE BIH DOBILA!" Penzioneri zadovoljni velikim povećanjem - "Neko pametan se našao u Srbiji!" (VIDEO)

OD JUČE su penzije u Srbiji uvećane za 12,2 odsto čime se ispunjava još jedno obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića dato najstarijim sugrađanima.

Foto: Novosti

Pitali smo Beograđane šta misle o povećanju penzija za preko 12 odsto, a najstariji sugrađani rekli su nam da su novim iznosima penzije zadovoljni i srećni.

- Ja sam srećna da se neko pametan našao u Srbiji da da penziju penzionerima. Ja sam penzioner 30 godina i penzije su bile jako male. Od opozicije ovo ne bih dobila - rekla je jedna Beograđanka.

I drugi penzioneri sa kojima smo razgovara su zadovoljni penzijama:

- Uvek sam zadovoljan. Za mene to je odlično - rekao je jedan penzioner.

- Super, super - naveo je drugi.

- Zadovoljna jesam - rekla je jedna gospođa.

- U svakom slučaju je dobro, to je sigurno - rekao je gospodin.

- To je super - naveo je građanin Beograda.

- Radujem se povećanju, naravno - rekla je Beograđanka.

Prilikom današnjeg obraćanja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom čestitao penzionerima zbog povećanja, a podsetio je i na to da su blokaderi pred lokalne izbore koji su u nedelju održani u Mionici, Negotinu i Sečnju lagali da povećanja neće biti.

- Želim da čestitam penzinerima na velikom povećanju od 12,2 posto, pošto su obmanjivali narod u danima pred izbore lokalne kako ćemo da prekinemo isplatu penzija, kako nema para. Mi para imamo na računu, skoro četiri milijarde evra imamo na računu. Mnogo bogatije zemlje to nemaju. To vam govorim jer je decembar mesec. Naša kasa je dobro popunjena, penzioneri da ne brinu. Sledeće godine da očekuju i dalje dobra i velika povećanja. Prvo povećanje osetiće malo ranije, pre Božića, da mogu sa svojim porodicama da nadomeste troškove - naveo je Vučić.

BONUS VIDEO:

30 godina sam u penziji, a prvi put sam dobio povećanje kad je Vučić došao