DANAS SLAVIMO SVETOG APOSTOLA MATEJA: Ovo je molitva za sreću
SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju praznik svetog apostola i jevanđeliste Mateja, koji se u narodu još naziva i Matijevdan
Apostol Matej je bio carinik i sakupljač poreza. Napisao je Jevanđelje na jevrejskom jeziku i ono je, prevedeno na grčki, došlo i do nas. Po silasku Svetoga Duha, apostol Matej propovedao je Jevanđelje u Etiopiji, Partiji i Mideji. U Etiopiji postavio je za episkopa nekog Platona, a zatim se povukao u molitvenu samoću.
Zbog propovedanja vere uhapšen je i mučen. Njegovo telo je bačeno u more, ali se Matej čudotvorno javio episkopu Platonu i rekao mu gde da nađe njegovo telo.
Videvši sva ova čudesa, knez se najzad krstio i primio ime Mateja.
Verovanja na današnji dan
Veruje da na današnji dan valja platiti sve zaostale dugove i poreze.
Matej se smatra zaštitnikom carinika, poreznika, bankara i računovođa.
Molitva
Veruje se da ako danas izgovorite ovu molitvu sve će vam krenuti na bolje:
"Usredno ot mitnici ko zvavšemu vladicje Hristu, javlšusja na zemlji čelovjekom za blagost, tomu posljedovav, apostol izbranij javilsja jesi i blagovjestnik jevangelija vseljenjej veleglasen. Sego radi čtima čestnuju pamjat, tvoju, Mateje bogoglagoljive, moli milostivago Boga, da grjehov ostavljenije podast dušam našim."
BONUS VIDEO
Preporučujemo
DANAS OBLAČNO I HLADNO: Mestimično sa susnežicom i snegom, ponegde s kišom
29. 11. 2025. u 00:01
SNEG ĆE PADATI CELU NOĆ: Očekuje nas ledeni udar - tačno u ovo vreme počinje u Beogradu
28. 11. 2025. u 18:18
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JEDNA GREŠKA IH KOŠTALA ŽIVOTA: Otkriven uzrok nesreće u kojoj su stradali Ana Radović i njen prijatelj (FOTO)
AUTOMOBIL sa telima Ane Radović (20) i Aleksandara Masalušić (37) pronađen je juče na magistralnom putu Požega-Čačak, a prve informacije iz istrage ukazuju da je uzrok teške nesreće prebrza vožnja, odnosno neprilagođena brzina uslovima na putu.
27. 11. 2025. u 18:47
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)