DANAS SLAVIMO SVETOG APOSTOLA MATEJA: Ovo je molitva za sreću

V.N.

29. 11. 2025. u 06:44

SRPSKA pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju praznik svetog apostola i jevanđeliste Mateja, koji se u narodu još naziva i Matijevdan

ДАНАС СЛАВИМО СВЕТОГ АПОСТОЛА МАТЕЈА: Ово је молитва за срећу

Foto: SPC

Apostol Matej je bio carinik i sakupljač poreza. Napisao je Jevanđelje na jevrejskom jeziku i ono je, prevedeno na grčki, došlo i do nas. Po silasku Svetoga Duha, apostol Matej propovedao je Jevanđelje u Etiopiji, Partiji i Mideji. U Etiopiji postavio je za episkopa nekog Platona, a zatim se povukao u molitvenu samoću.

Zbog propovedanja vere uhapšen je i mučen. Njegovo telo je bačeno u more, ali se Matej čudotvorno javio episkopu Platonu i rekao mu gde da nađe njegovo telo.

Videvši sva ova čudesa, knez se najzad krstio i primio ime Mateja.

Verovanja na današnji dan

Veruje da na današnji dan valja platiti sve zaostale dugove i poreze.

Matej se smatra zaštitnikom carinika, poreznika, bankara i računovođa.

Molitva

Veruje se da ako danas izgovorite ovu molitvu sve će vam krenuti na bolje:

"Usredno ot mitnici ko zvavšemu vladicje Hristu, javlšusja na zemlji čelovjekom za blagost, tomu posljedovav, apostol izbranij javilsja jesi i blagovjestnik jevangelija vseljenjej veleglasen. Sego radi čtima čestnuju pamjat, tvoju, Mateje bogoglagoljive, moli milostivago Boga, da grjehov ostavljenije podast dušam našim."

