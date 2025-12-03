MIŠLJENJA SU OPREČNA: Da li zaista ovaj jezik koristi najviše poslovnih ljudi?

NA bilo kom meridijanu sveta, ljudi se mogu razumeti ukoliko koriste jedan jezik, koji je prepoznat kao sredstvo sporazumevanja na globalnom nivou. Iako nije na prvom mestu po broju govornika, engleski jezik je taj.

Gde god putovali, sa kim god sarađivali, ako znate da komunicirate na engleskom, nećete imati ama baš nikakav problem. Čak i ako je ta komunikacija oskudna, dovoljna je za snalaženje.

Svakako da za korišćenje tog jezika u poslovne svrhe treba pohađati kurs engleskog jezika, kako bi bio postignut određeni nivo znanja. Onaj koji je dovoljan za nesmetanu komunikaciju sa poslovnim partnerima. Uprkos tome što je znanje engleskog jezika važno i za poslovne svrhe, a najpre ono školsko što bi se reklo, mnogi na dodatnu edukaciju zaborave, misleći da je sasvim dovoljno znanje koje su tokom školovanja stekli.

Naravno da nije, i to znaju svi poslovni ljudi koji kontinuirano ulažu u svoje znanje, svesni činjenice da jedino tako mogu da poboljšaju poslovne odnose i dobiju nove prilike. Zato i ne čudi što se mnogi od njih obraćaju Akademiji Oxford. Kursevi engleskog jezika su primaran razlog za to, mada se radi o obrazovnoj instituciji koja u ponudi ima i kurseve mnogih drugih stranih jezika. I to ne samo standardne, nego i poslovne, specijalističke, konverzacijske i mnoge druge, što sve u velikoj meri doprinosi poboljšanju jezičkih kompetencija.

Engleski kao jezik globalne komunikacije

Nema sumnje da znanje stranih jezika, a primarno engleskog i to na određenom nivou može značajno da pomogne svakome, kako u svakodnevnim životnim situacijama, tako i u poslovnoj sferi.

Iako se baš i ne može reći da je u pitanju jezik koji koristi najveći broj ljudi na svetu, nema sumnje da je u poslovnom okruženju engleski jezik broj jedan kada je komunikacija u pitanju. Jednostavno, gde god se na plneti zemlji sklapaju poslovi, ljudi komuniciraju na engleskom jeziku.

U tom smislu je on okarakterisan i kao jezik komunikacije na globalnom nivou, i to naročito poslovne komunikacije, pa su i kursevi engleskog jezika u okviru Akademije Oxford izuzetno traženi upravo od ljudi, koji žele da svoje jezičke kompetencije podignu na viši nivo.

Kursevi prilagođeni kandidatima

Razlog zbog koga je baš Akademija Oxford čest izbor mnogih kada su u pitanju kursevi stranih jezika jeste što svaki kandidat ima veliku mogućnost izbora. Kako po pitanju toga gde će pohađati nastavu, tako i sa aspekta načina njene organizacije.

Na čak šest lokacija na području Grada Beograda nalaze se poslovnice te obrazovne institucije, ali i u mnogim drugim gradovima u Srbiji, što većim, što manjim. Osim nastave uživo, zainteresovanima se nudi i mogućnost da sa apsolutno bilo koje lokacije pohađaju kurs stranog jezika, bez obzira da li je to engleski, nemački, francuski ili neki drugi jezik iz bogate ponude Akademije Oxford.

I to nije sve, jer oba tipa edukacije podrazumevaju da polaznici mogu izabrati između opcije da nastavu pohađaju u grupi ili potpuno individualno, ako im tako više odgovara.

Međutim, to nije sve, jer je Akademija Oxford sada otišla i korak dalje. Na najjednostavniji mogući način sada svi zainteresovani mogu pohađati i mnoge druge, vrlo zanimljive kurseve, koji su dostupni u okviru platforme PREMIUM. Edukacija koja je u potpunosti prilagođena savremenom čoveku i njegovim potrebama podrazumeva vrlo jednostavan pristup ovoj onlajn platformi. A kada se svemu tome doda i odličan izbor kurseva, ali i kvalifikovanost predavača, koji su, slobodno se može reći, najbolji u onome čime se bave, nema sumnje da će svaki kandidat na toj online platformi lako pronaći kurs koji će ispuniti u potpunosti očekivanja i potrebe.

Kada se sve navedeno uzme u obzir, savim je jasno zbog čega je baš Akademija Oxford pravi izbor, i to kako za one koji žele da nauče engleski ili neki drugi strani jezik, tako i za one koji imaju želju da znanje konkretnog jezika poboljšaju, jer su svesni činjenice koliko je to važno i za njihovo poslovno okruženje i za svakodnevni život.