Društvo

DECI PRENOSIMO TRADICIJU SRPSKOG NARODA Manifestacija "Tradicionalna kuhinja naših familija” pod pokroviteljstvom Fondacije Sveta Petka

В.Н.

23. 11. 2025. u 17:09

U organizaciji dobrotvorne ustanove Eparhije osečkopoljske i baranjske - Fondacije ”Sveta Petka” u Dalju, u Domu kulture, danas je održana gastro-edukativna manifestacija ”Tradicionalna kuhinja naših familija”.

Foto: Fondacija Sveta Petka

Manifestacija je organizovana u saradnji sa opštinom Erdut i Zajedničkim većem opština, a upraviteljka ove fondacije Danica Stanisavljević objasnila je da je u pitanju dobrotvorna manifestacija, sa ciljem promocije porodičnih i tradicionalnih vrednosti.

 

Foto: Fondacija Sveta Petka

 

 

Jedni drugima prenosimo ljubav i znanje

Uz zahvalnost vladici Heruvimu na podršci ovoj manifestaciji, Stanisavljević je navela da se odazvalo puno ljudi sa svojim porodicama, što je bio i cilj.

“Jedan od osnovnih zadataka naše fondacije je sabornost, želja da se okupimo, da jedni drugima prenosimo ljubav i znanje. Današnja manifestacija je imala za cilj prožimanje sveukupnih veština, od naših predaka, baka, pa do najmlađih članova našeg društva, dece koja prave krofne i druge đakonije, sve ono što je deo naše tradicije i deo kulture ovog podneblja”, navela je Stanisaljvić.

Foto: Fondacija Sveta Petka

 

Prema njenim rečima, želja je da se neguju porodične i tradicionalne vrednosti, da se očuva duh i nacionalni identitet Srba u ovom kraju.

“Ideja ovog skupa je da se okupljamo, da volimo svoga bližnjeg, da jedni sa drugima živimo u slozi, sabornosti i ljubavi”, porušila je ona i dodala da su se manifestaciji odazvale predstavnice udruženja žena Dalja, Erduta i drugih mesta u ovom kraju, kao i iz Srema.

 Vladika Heruvim: "U molitvi, u žrtvi i ljubavi možemo da istrajemo u vrednostima na kojima društvo treba da se temelji"

Vladika osečkopoljski i baranjski Heruvim istakao je u besedi na liturgiji u Sabornom hramu u Dalju važnost blagoslova Božijeg pri započinjanju svakog dela.

“Radujem se što smo se okupili u ovako velikom broju, što su se pre svih naša deca sabrala ovde, da uzmu učešće u ovoj radionici koja je za njih i pravljena. Sve ono što prvo Gospod blagoslovi jeste pravo i postojano. Znamo zasigurno da će to delo, manifestacija biti blagoslovena, čim su oni danas prvo ovde došli”, naveo je Heruvim.

Kako je naveo, zajedno, u molitvi, u žrtvi i ljubavi možemo da istrajemo u onim vrednostima na kojima društvo treba da se temelji.

Vladika Heruvim je naglasio da je dan  započet liturgijom u Sabornom hramu u Dalju, a nastavljen u Domu kulture, gde su građani bili sabrani u jedinstvu i sabornosti, u žrtvenoj ljubavi.

Foto: Fondacija Sveta Petka

 

“Pohvalio bih još jednom današnju žrtvu dece koja su se ovde sabrala i koja će učestvovati u današnjoj manifestaciji. Hvala svima koji su se trudili da današnje delo bude ostvareno u svojoj punoći, u Duhu i u snazi. Ovo delo će imati snagu i nosiće poruku jedinstva i sabornosti, poruku da smo svi jedno u Hristu”, porucio je Heruvim.

Manifestaciji su prisustvovali predstavnici lokalne srpske zajednice, a glavni akteri su bili deca skolskog uzrasta, koji su uz podrsku starijih sugrađana ucili da prave tradicionalna srpska jela

