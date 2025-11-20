Društvo

KOLAPS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Kilometarska kolona: "Izvlače ga iz kanala"

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 11. 2025. u 16:09

NA auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovao i kamion.

Foto: J.Lazić

Teretnjak je sleteo s puta na auto-putu Miloš Veliki u smeru ka Čačku pre isključenja za Obrenovac.

U toku je izvlačenje vozila iz kanala, a stanje učesnika za sada nije poznato.

Na tom delu puta stvaraju se zastoji pa se vozačima savetuje oprez i strpljenje.

Saobraćaj se odvija preticajnom trakom.

(Telegraf.rs)

