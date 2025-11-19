Društvo

MUP: Kontrolisano 400 autobusa i 3.500 teretnih vozila, otkriveno 155 prekršaja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

19. 11. 2025. u 19:22

PRIPADNICI MUP-a, Uprave saobraćajne policije, kontrolisali su 400 autobusa i oko 3.500 teretnih vozila i otkrili su 155 prekršaja koje su učinili vozači autobusa i više od 2.000 prekršaja koje su učinili vozači teretnih vozila tokom prva dva dana akcije pojačane kontrole koja se sprovodi u 34 evropske države članice organizacije Evropska mreža saobraćajnih policija (ROADPOL).

Foto: N. Živanović

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, više od polovine vozača autobusa, ukupno 86, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, dok su 42 vozača sankcionisana zbog neposedovanja odgovarajuće dokumentacije.

S druge strane, oko petine vozača teretnih vozila, ukupno 464, sankcionisano je zbog prekoračenja vremena upravljanja i drugih prekršaja vezanih za tahografe, 100 vozača sankcionisano je zbog prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, a posebno skrećemo pažnju da je 10 vozača teretnih vozila isključeno iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola.

MUP podseća da se međunarodna akcija pojačane kontrole autobusa i teretnih vozila sprovodi do nedelje 23. novembra 2025. godine.

Akcija je počela 17. novembra.

(Tanjug)

