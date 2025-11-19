SVI PRAVCI PROHODNI NA ZAPADU SRBIJE: Posle snega voda i poledica

Posle snega, na zapadu Srbije, na kolovozima su raskvašeni pokrivač i velika količina vode, i to na području Požege, Užica, Čajetine, Bajine Bašte, Arilja, Kosjerića i drugih mesta. Auto – moto savez Srbije saopštava da su svi pravci prohodni, ali da je kretanje otežano i da vozila moraju biti opremljena za zimske uslove vožnje, uz prilagođenu brzinu.

Zlatiborpres

Posebnu pažnju tokom vožnje potrebno je obratiti na odrone duž klisura i klanaca.

Snežne padavine izvele su putare na glavne magistralne puteve Zlatiborskog okruga, najviše posla bilo je na pravcima prema Crnoj Gori preko Zlatibora, preko Debelog brda ka Valjevu i preko Kadinjače ka Bajinoj Bašti.

– Radili smo intenzivno, imali smo 12 kamiona u akciji i jedan grejder. Putevi raščišćeni u sredu oko 4 sata ujutru, nakon čega je ukinuta zabrana za teretnjake i saobraćaj se normalizovao – rečeno je u “Putevima Užice”.

Nakon čišćenja saobraćajnica, obavlja se posipanje kolovoza zbog niske temperature i stvaranja poledice. Najviše snega je palo na Zlatiboru, između 10 i 15 centimetara, bilo je polomljenog granja – što je uobičajeno za novembar u zapadnoj Srbiji.

Najvažnije je da su svi prilazi Zlatiboru, Tari, Mokroj Gori i drugim planinskim predelima prohodni.

U samom gradu Užicu, kao i u ostalim mestima u okrugu, svi putni pravci su prohodni. Na Zlatiboru, gde je palo najviše snega, ekipe KJP “Zlatibor” uređuju kolovoze, trotoare i parkinge, na celoj teritoriji opštine.