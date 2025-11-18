SNAGOM DIVOVA PALČIĆI IZRASTU U VELIKE LJUDE: U Srbiji značajno smanjena smrtnost prevremeno rođene dece, sa 12 na 2,54 odsto

U SRBIJI se svake godine pre termina rodi oko 4.000 beba, a u svetu čak 15 miliona. Povodom Svetskog dana prevremeno rođene dece, juče je ubeogradskom parku Manjež zasađeno 17 stabala lipe. Broj lipa simbolizuje 17. novembar koji je posvećen deci rođenoj pre termina, a kao i svakegodine obeležen je i u Institutu za neonatologiju u Beogradu, druženjemosoblja ove ustanove sa bebama i njihovim roditeljima.

Direktorka ove ustanove Radmila Mileusnić Milenović istakla je da je stopa smrtnosti prevremeno rođenih beba u Srbiji drastično smanjena u poslednjih 10 godina.

- Sada je ta stopa 2,54 odsto, što predstavlja značajno smanjenje u odnosu na 2015, kada je iznosila 12 odsto, a tokom poslednje tri godine je od 0,7 i 2,99 odsto - rekla je direktorka Instituta koji ove godine obeležava vek postojanja. - To su jako dobri rezultati, zahvaljujući odličnom kadru mi uspevamo da smrtnost smanjimo iz godine u godinu.

Glavni izazovi neonatalne medicine još su ekstremno prevremeno novorođena deca koja imaju između 400 i 600 grama, ali sve veći broj i te dece preživljava.

- Institut je mesto u kome se čuvaju snovi, to je mesto koje uliva nadu, to je mesto gde bebe i roditelji prelaze velike prekretnice, gde se prevazilaze i veliki problemi i barijere -rekla je Ivana Vojvodić iz Unicefa.

Nakon druženja roditelji, deca i lekari pustili su ljubičaste balone ka nebu u znak podrške prevremeno rođenim bebama, ali i u znak sećanja na njihove vršnjake koj nisu preživeli. Kolika je borba za preživaljavanje beba koje se rode pre termina, podsetnik za svakog prolaznika biće i mini-park "Malih Divova", koji se nalazi između tri bolnice koje zbrinjavaju prevremeno rođenu decu -Insituta za neonatologiju, Dečje klinike u Tiršovoj i GAK "Narodni front".

Nastja imala 730 grama DOGAĐAJU su, kao i prethodnih godina, prisustvovala i prevremeno rođena deca i njihovi roditelji. Među njima je bila i petogodišnja Nastja, rođena sa 730 grama. Bila je duga samo 34 centimetra. - Nismo mogli da je vidimo 45 dana - kažu nam njeni roditelji Anatolij i Ana.- U inkubatoru je provela 82. Nastja živi u Zaječaru. Ispričala nam je da ide u vrtić, da joj se najbolje drugarice zovu Lola, Tea i Dunja i da voli vaspitačice.

Vera Bikiciki Ivezić, predsednica Udruženja "Mali Div", kaže da je ideja sadnje drveća ta da svako ko zastane pored ove table bar na trenutak bude svestan šta prevremeno rođenje znači:

- Osim što su najčešće mali kao pakovanje šećera, oni koji prevremeno dođu na svet u velikom broju slučajeva ceo život vode velike bitke sa razvojnim izazovima.

Vera Bikiciki Ivezić kaže da je jedan od problema što roditelji ne mogu svakodnevno da posećuju svoju decu na intenzivnim ili poluintezivnim odeljenjima, jer mi imamo manje osoblja nego u razvijenim zemljama, gde na intezivnoj nezi na jednu ili dve prevremeno rođene bebe dolazi jedna medicinska sestra, a na posebnoj nezi jedna na četiri.

- Prevremeni porođaj je veliki stres - kaže za "Novosti" dr Vukašin Čobeljić, specijalista medicinske psihologije u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj. - Roditeljima je uvek najteže da prihvate da će dete možda imati trajnu bolest ili smetnju. Svaka komplikacija koja pogodi dete utiče na celu porodicu. Kao stručnjaci, pomažemo koliko možemo, ali potrebna je sistemska podrška jer je njihova borba teška.

Predsednica Udruženja "Mali Div" ukazuje da, iako je medicina napredovala, pomoć ovim bebama i njihovim porodicama nije ravnomerno dostupna. To potvrđuje i Dunja Civrić, pedijatar u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici:

- Mnoge bebe se razvijaju uredno, ali za one koje kasne u razvoju izazovi su brojni. Kada izađu iz bolnice, potrebna im je podrška psihologa, defektologa, fizioterapeuta. Stručnjaka međutim, nema dovoljno ni u Beogradu, ni u unutrašnjosti. Postoje domovi zdravlja koji nemaju psihologa, defektologa, fizioterapeuta...