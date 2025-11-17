Društvo

SNAŽNA OLUJA ZAHVATILA SRBIJU: Oboreno drvo na auto-putu Novi Sad-Beograd, saobraćaj obustavljen

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

17. 11. 2025. u 18:13

DO KRAJA dana Republički hidrometeorološki zavod najavio je umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito.

FOTO: Novosti

U Subotici je već počeo pljusak sa gradom i grmljavinom. U ostalom delu zemlje uglavnom suvo a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža od jačine vetra palo je drvo na auto-putu Novi Sad - Beograd!

Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, drvo je palo na auto-putu Novi Sad - Beograd između petlje Kovilj i mosta Beška.

Stvaraju se veliki zastoji. Nema povređenih lica.

Kako se vidi na snimku, nebo se potpuno zacrnilo.

Foto: N. Živanović

SNAŽNO NEVREME POGODILO SUBOTICU

Na krajnjem severu Srbije, u Subotici, u popodnevnim satima došlo je do grmljavine, jakog pljuska i grada, a kiša više od sat vremena pada istim intenzitetom.

Konvektivnih razvoja sa grmljavinom, za sada neorganizovanih, ima u okruzima severne Srbije severno od Novog Sada, piše na Instagram stranici Hailz Srbija.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), naoblačenje krajem dana u čitavoj zemlji preći će u kišu sa grmljavinom, a u narednim danima očekuju se i obilne padavine na jugu Srbije.

Radarski snimci su i najavljivali su početak pljuskova u ovo vreme.

U isto vreme, u 15 časova, u Valjevu i Loznici je izmereno čak 24 stepena Celzijusovih, a u Negotinu svega 6! To je razlika u temperaturi čak 18 stepena za gradova koja su vazdušnom linijom udaljena svega nešto više do 210 kilometara.

