OGLASIO SE MUP: Izdao važno upozorenje za građane

В. Н.

12. 11. 2025. u 12:28

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije izdalo je važno upozorenje svim vozačima zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Foto: MUP

U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice.

- Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju - objavljeno je na Instagram stranici MUP-a.

