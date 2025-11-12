OGLASIO SE MUP: Izdao važno upozorenje za građane
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova Republike Srbije izdalo je važno upozorenje svim vozačima zbog nepovoljnih vremenskih uslova.
U pojedinim delovima naše zemlje moguća je pojava magle i sumaglice.
- Upozoravamo vozače da smanje brzinu kretanja, povećaju odstojanje, koriste kratka svetla i svetla za maglu kao i pokazivače pravca, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Magla može značajno da oteža vožnju pa zato budite oprezni u saobraćaju - objavljeno je na Instagram stranici MUP-a.
BONUS VIDEO: POMEN SOLUNCIMA U FRANCUSKOJ: Odata počast na Srpskom vojničkom groblju u Parizu
Preporučujemo
METEO ALARM UPALjEN ZBOG JEDNE OPASNE POJAVE: Detaljna prognoza RHMZ do kraja sedmice
12. 11. 2025. u 08:31
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)