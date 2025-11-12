Društvo

METEO ALARM UPALJEN ZBOG JEDNE OPASNE POJAVE: Detaljna prognoza RHMZ do kraja sedmice

В. Н.

12. 11. 2025. u 08:31

TOKOM jutra u Vojvodini, Beogradu, po kotlinama i rečnim dolinama niska oblačnost i magla koja će se mestimično zadržavati i duže tokom prepodneva uz smanjenu horizontalnu vidljivost ispod 200 m.

МЕТЕО АЛАРМ УПАЉЕН ЗБОГ ЈЕДНЕ ОПАСНЕ ПОЈАВЕ: Детаљна прогноза РХМЗ до краја седмице

Foto: J. Stojković

U ostalim predelima pretežno vedro.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 8 do 11 stepeni.

Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev istočne, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Mraz u jutarnjim časovima

Od četvrtka do subote jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom. 

BONUS VIDEO: NAKON TRIJUMFA: Evo šta je rekao fudbaler Crvene zvezde - Tebo Učena

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta