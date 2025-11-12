METEO ALARM UPALJEN ZBOG JEDNE OPASNE POJAVE: Detaljna prognoza RHMZ do kraja sedmice

TOKOM jutra u Vojvodini, Beogradu, po kotlinama i rečnim dolinama niska oblačnost i magla koja će se mestimično zadržavati i duže tokom prepodneva uz smanjenu horizontalnu vidljivost ispod 200 m.

Foto: J. Stojković

U ostalim predelima pretežno vedro.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar slab, promenljivog pravca. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni, a u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije od 8 do 11 stepeni.

Uveče i tokom noći u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama ponovo formiranje magle i niske oblačnosti.

Upaljen meteo alarm

U većem delu Srbije, izuzev istočne, danas je na snazi žuti meteo alarm zbog magle. Ovo upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.

Mraz u jutarnjim časovima

Od četvrtka do subote jutra hladna u većini mesta sa slabim prizemnim mrazem, a u nižim predelima se očekuje i magla ili niska oblačnost, koja se ponegde može zadržati i duže pre podne. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu do umerenu oblačnost i toplije. U subotu uveče i tokom noći postepeno naoblačenje, koje će tek ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. U nedelju ponegde u severnim, a početkom sledeće sedmice i u ostalim krajevima sa kišom.

