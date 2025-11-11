Društvo

POMEN SOLUNCIMA U FRANCUSKOJ: Odata počast na Srpskom vojničkom groblju u Parizu (FOTO/VIDEO)

SRBI iz Pariza odali su poštu povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu na Srpskom vojničkom groblju u Tijeu kod Pariza.

ПОМЕН СОЛУНЦИМА У ФРАНЦУСКОЈ: Одата почаст на Српском војничком гробљу у Паризу (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Goran Čvorović

Ovde je sahranjeno 747 srpskih vojnika.

- Mi smo danas na francuskom Krfu, malom Kajmakčalanu, Solunu u Parizu – poručio je vladika zapadnoevrski Justin koji je održao pomen i služio parastros za stradale srpske ratnike koji su bili prebačeni na lečenje u Francusku.

Veliki broj okupljenih pozdravili su i ministar zadužen za dijasporu Đorđe Milićević, direktor uprave za saradnju s dijasporom Vladimir Kokanović, francuski senator Akli Meluli, predstavnici dijaspore i ambasade, koji su istakli važnost francusko-srpskih odnosa.

Bile su prisutne ambasadorke Srbije Ana Hrustanović i BiH Bojana Panić Kondić, predstavnici francuskih vlasti, vojske, dok su prigodan program pripremili đaci dopunske škole na srpskom jeziku iz pariskog regiona. Veliki broj udruženja i pojedinaca položili su vence.

Prethodno je tokom dana svečanom nacionalnom ceremonijom kod Trijumfalne kapije predsedavao francuski šef države Emanuel Makron, a na ovoj svečanosti prisustvovali su ambasadorka Ana Hrustanović i izaslanik odbrane Vojske Srbije pukovnik Tomislav Ćirić.

Foto: Фото: Горан Чворовић

