KAKO DA SE AKUMULATOR NIKAD NE ISPRAZNI? Mnogi vozači ne znaju ovu caku

JEDNO od najčešćih pitanja vozača jeste da li je potrebno otkačiti akumulator kako bi se sprečilo njegovo pražnjenje tokom dužeg perioda nekorišćenja vozila.

Foto: Unsplash

Mnogi o tome ne razmišljaju, ali ovaj jednostavan korak može sprečiti neprijatna iznenađenja kada ponovo pokušate da upalite automobil, naročito ako je akumulator stariji i nije tipa sa gelom.

Ipak, odluka zavisi od nekoliko faktora, koliko dugo će vozilo stajati, koja je vrsta akumulatora u pitanju i u kakvim je uslovima automobil parkiran. Kada se baterija duže ne puni, u ćelijama se stvara sulfat, koji sprečava pravilnu reakciju elektrolita. Neki savremeni modeli, poput EFB akumulatora, bolje podnose ekstremne temperature i duže periode neaktivnosti.

Ako živite u području sa veoma hladnom ili vrućom klimom, ili retko vozite automobil, isključivanje akumulatora može biti korisna preventivna mera.

Foto: Unsplash

Kada je preporučljivo isključiti bateriju?

Ako će automobil stajati svega nekoliko dana, pa čak i par nedelja, nije potrebno ništa preduzimati. Moderne baterije bez problema podnose taj period, osim ako već nisu oslabljene ili ako vozilo ima veći broj aktivnih električnih potrošača.

Međutim, ako automobil planirate da ne koristite mesec dana ili duže, posebno tokom zime, isključivanje akumulatora može pomoći u očuvanju njegovog kapaciteta i sprečiti potpuno pražnjenje.

Prednosti i mane gašenja akumulatora

Isključivanje akumulatora tokom dužeg perioda nekorišćenja ima svojih prednosti, ali i nekoliko nedostataka. Najveća mana je što se brišu sva podešavanja, sat, radio-stanice, klima-uređaj i personalizovane postavke.

Takođe, imajte u vidu da sistemi poput alarma bez sopstvenog napajanja prestaju da rade, pa automobil ostaje bez zaštite. Neka vozila nakon ponovnog priključivanja zahtevaju uneseni sigurnosni kod ili mogu privremeno blokirati daljinsko otključavanje.

Ako se akumulator više puta potpuno isprazni, dolazi do njegove prerane degradacije, a veoma nizak napon može oštetiti elektronske module, naročito kod novijih vozila. Nepravilno isključivanje takođe može izazvati varnice ili oštećenja komponenti, pa je potrebno postupati pažljivo.

Zato pre nego što odlučite da otkačite akumulator, razmotrite i alternativne opcije, kao što je povremeno paljenje motora ili korišćenje pametnog punjača (tricle charger).

Foto: Unsplash

Kako bezbedno isključiti akumulator?

Ako ipak odlučite da isključite akumulator, uradite to bezbedno i pravilno:

- Ugasite motor i izvadite ključ iz brave.

- Prvo skinite negativni terminal (crni), a zatim pozitivni (crveni).

- Dovoljno je čak isključiti samo jedan kabl da biste prekinuli dotok struje.

- Koristite izolovane rukavice i odgovarajući alat da biste izbegli električne udare.

- Ako skidate oba kabla, dobro ih izolujte, da ne bi došli u kontakt s metalnim delovima vozila.

Ukoliko niste sigurni, obavezno pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg automobila ili potražite pomoć stručnog servisera.

(BizPortal)