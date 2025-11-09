NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA DONOSI OŠRTIJE KAZNE: 50.000 dinara za nevezan pojas i upotrebu telefona, ovo su svi detalji

STRUČNA radna grupa priprema značajne izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

G.Šljivić

Cilj je da se kazne učine delotvornijim i da se smanji broj saobraćajnih nezgoda. Predlozi uključuju veće novčane kazne, uvođenje dodatnih kaznenih poena, kao i posebne mere za povratnike u prekršajima.

Povećanje novčanih kazni

Dosadašnje kazne od 3.000, 5.000 i 10.000 dinara gube efekat, jer se često plaćaju u umanjenom iznosu.

Umesto njih, novi predlog predviđa kazne od 10.000, 15.000 i 20.000 dinara.

Plan je da se za pojedine prekršaje koji najviše utiču na težinu posledica saobraćajnih nesreća (nekorišćenje sigurnosnog pojasa, prevoz male dece bez sigurnosnog sedišta i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje...) izriče novčana kazna u fiksnom iznosu od 50.000 dinara.

Strože sankcije za povratnike

Vozači koji ponove isti prekršaj neće moći da plate kaznu u umanjenom iznosu.

Kod trećeg i svakog narednog ponavljanja kazna se uvećava za 50%.

Najčešći uzroci nezgoda - alkohol, psihoaktivne supstance, kao i nekorišćenje pojasa - biće praćeni dodatnim kaznenim poenima.

Zaštita dece u vozilu

Ako vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, a u vozilu se nalazi dete mlađe od 12 ili 14 godina, predviđa se obavezna zaštitna mera. Kazna i broj poena u tom slučaju biće dodatno uvećani.

Zeleni bonusi za savesne vozače

Razmatra se uvođenje benefita za vozače bez prekršaja.

Mogući bonusi uključuju povoljniju registraciju, polisu osiguranja i smanjenje kaznenih poena.

Ovaj sistem već postoji u mnogim zemljama i pokazao je dobre rezultate.

Saveti za vozače

Uvek koristite sigurnosni pojas, bez obzira na trajanje vožnje.

Ne koristite mobilni telefon dok vozite - čak i kratko odvlačenje pažnje može da izazove nesreću.

Ne vozite pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci - rizikujete svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.

Poštujte ograničenja brzine, naročito u zonama škola i usporenog saobraćaja.

Ako ste savesan vozač, pratite novine - zeleni bonusi mogu doneti realne uštede.

Novi zakon donosi strože kazne i jasne mere za povećanje bezbednosti. Vozači koji poštuju propise mogu da očekuju olakšice, dok će nesavesni da snose ozbiljnije posledice. Ove izmene imaju za cilj da smanje broj broj nezgoda i zaštite najugroženije učesnike u saobraćaju.

(AutoMotoShow)

BONUS VIDEO:

205 NA SAT U ZONI 80: Pravio haos na putu Kikinda-Zrenjanin