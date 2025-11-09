NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA DONOSI OŠRTIJE KAZNE: 50.000 dinara za nevezan pojas i upotrebu telefona, ovo su svi detalji
STRUČNA radna grupa priprema značajne izmene u Zakonu o bezbednosti saobraćaja.
Cilj je da se kazne učine delotvornijim i da se smanji broj saobraćajnih nezgoda. Predlozi uključuju veće novčane kazne, uvođenje dodatnih kaznenih poena, kao i posebne mere za povratnike u prekršajima.
Povećanje novčanih kazni
Dosadašnje kazne od 3.000, 5.000 i 10.000 dinara gube efekat, jer se često plaćaju u umanjenom iznosu.
Umesto njih, novi predlog predviđa kazne od 10.000, 15.000 i 20.000 dinara.
Plan je da se za pojedine prekršaje koji najviše utiču na težinu posledica saobraćajnih nesreća (nekorišćenje sigurnosnog pojasa, prevoz male dece bez sigurnosnog sedišta i upotrebu mobilnog telefona tokom vožnje...) izriče novčana kazna u fiksnom iznosu od 50.000 dinara.
Strože sankcije za povratnike
Vozači koji ponove isti prekršaj neće moći da plate kaznu u umanjenom iznosu.
Kod trećeg i svakog narednog ponavljanja kazna se uvećava za 50%.
Najčešći uzroci nezgoda - alkohol, psihoaktivne supstance, kao i nekorišćenje pojasa - biće praćeni dodatnim kaznenim poenima.
Zaštita dece u vozilu
Ako vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, a u vozilu se nalazi dete mlađe od 12 ili 14 godina, predviđa se obavezna zaštitna mera. Kazna i broj poena u tom slučaju biće dodatno uvećani.
Zeleni bonusi za savesne vozače
Razmatra se uvođenje benefita za vozače bez prekršaja.
Mogući bonusi uključuju povoljniju registraciju, polisu osiguranja i smanjenje kaznenih poena.
Ovaj sistem već postoji u mnogim zemljama i pokazao je dobre rezultate.
Saveti za vozače
- Uvek koristite sigurnosni pojas, bez obzira na trajanje vožnje.
- Ne koristite mobilni telefon dok vozite - čak i kratko odvlačenje pažnje može da izazove nesreću.
- Ne vozite pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci - rizikujete svoj i život drugih učesnika u saobraćaju.
- Poštujte ograničenja brzine, naročito u zonama škola i usporenog saobraćaja.
- Ako ste savesan vozač, pratite novine - zeleni bonusi mogu doneti realne uštede.
Novi zakon donosi strože kazne i jasne mere za povećanje bezbednosti. Vozači koji poštuju propise mogu da očekuju olakšice, dok će nesavesni da snose ozbiljnije posledice. Ove izmene imaju za cilj da smanje broj broj nezgoda i zaštite najugroženije učesnike u saobraćaju.
