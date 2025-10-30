PROGNOZA KAKVU NISTE OČEKIVALI: Meteorolog otkriva kakvo nas vreme očekuje narednih dana
VREME u Srbiji do kraja sedmice biće nalik prolećnom, s obzirom na to da se očekuje natprosečno toplo vreme.
Vazdušni pritisak sve više je u porastu i to je uvod u dalju stabilizaciju vremena.
Širom Srbije jutros je bilo vrlo hladno, a na jugu i na zapadu bilo i mraza, pri čemu se temperatura spustila i na -2 stepena. Istoremeno, na severu Srbije bilo je toplije, u Beogradu je mereno 10 stepeni, a u Vršcu zbog jake košave ugodnih 11 stepeni.
Pred nama je topao dan. Očekuje se semna sunčanih i oblačnih intervala. U toku večeri i noći u Vojvodini se očekuje kiša, uglavnom u Bačkoj, u severnim i centralnim predelima Banata, navodi meteorolog Đorđe Đurić.
Danas će biti vetrovito, na planinama uz jak južni i jugozapadni vetar, dok će u košavskom području jugoistočni vetar imati i olujne udare od 80km/h.
Maksimalna temperatura biće danas do do 24, u Beogradu do 22 stepena.
Naše područje biće jedno od najtoplijih u Evropi.
Veoma toplo biće i narednih dana.
U petak i za vikend u Srbiji sunčano i veoma toplo, uz dalji priliv vrlo tople vazdušne mase sa severa Afrike.
Otopliće i jutra, uz minimalne temperature i iznad 10 stepeni.
Maksimalna temperatura biće i do 24 stepena, lokalno usled fenskog efekta južnog vetra i do letnjih 25 stepena.
Anticiklon i visok vazdušni pritisak uslovljavaće nad Srbijom vedro nebo i neće biti oblaka.
Početkom sledeće sedmice prolazno pogoršanje sa kišom, a očekuje se i zahlađenje, nakon čega bi usledila stabilizacija vremena i porast temperatura. Tako da dužeg zahlađenja i pada temperature, na iznenađenje svih nas, nema ni u prvoj polovini novembra.
(Telegraf)
