VREME KAO U PROLEĆE Oglasio se RHMZ: Danas temperatura do 24 stepena

DANAS jutro hladno, mestimično sa prizemninm mrazer, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 °S.

I NAREDNIH DANA POZNO MIHOLjSKO LETO

U petak i za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23 °S. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

