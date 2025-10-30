Društvo

VREME KAO U PROLEĆE Oglasio se RHMZ: Danas temperatura do 24 stepena

В. Н.

30. 10. 2025. u 07:12

DANAS jutro hladno, mestimično sa prizemninm mrazer, a po kotlinama jugozapadne i južne Srbije i sa maglom.

ВРЕМЕ КАО У ПРОЛЕЋЕ Огласио се РХМЗ: Данас температура до 24 степена

Foto Shutterstock

Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost i toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini postepeno povećanje oblačnosti, koje će krajem dana ponegde usloviti slabu kratkotrajnu kišu. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu i na planinama povremeno i jak južnih pravaca, krajem dana na severu Srbije u skretanju na severni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 °S.

I NAREDNIH DANA POZNO MIHOLjSKO LETO

U petak i za vikend toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23 °S. Tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

BONUS VIDEO:

205 NA SAT U ZONI 80: Pravio haos na putu Kikinda-Zrenjanin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VJT: JTOK nije hijerarhijski ovlašćeno da nam izdaje bilo kakve naloge
Društvo

0 1

VJT: JTOK nije hijerarhijski ovlašćeno da nam izdaje bilo kakve naloge

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu povodom saopštenja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal podseća javnost da JTOK nije ni na koji način hijerarhijski ovlašćeno da izdaje bilo kakve naloge ovom tužilaštvu za postupanje, kako to proizilazi iz njegovog saopštenja u vezi sa vraćanjem spisa predmeta protiv Vlada A, osumnjičenog da je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.

29. 10. 2025. u 17:32

Politika
Tenis
Fudbal
UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!

UMRO ČUVENI SPORTISTA: Na srceparajuću poruku niko mu nije odgovorio!