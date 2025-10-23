DETALJNA PROGNOZA DO KRAJA OKTOBRA: Danas 26 stepeni, pa stiže naoblačenje, na udaru će prvo biti ovi delovi Srbije
U PETAK, za vikend i početkom sledeće sedmice svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova, navodi RHMZ.
U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme za ovaj period godine, uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će krajem dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati i olujne udare.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 13, a najviša dnevna od 20 na istoku do 26 stepeni na zapadu Srbije, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje će u četvrtak uveče zahvatiti Srem, Bačku, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, tokom noći ka petku proširiće se i na ostale predele, temperatura će biti u padu, a vetar u skretanju na umeren severozapadni. U petak, za vikend i početkom sledeće sedmice svežije uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova - navodi RHMZ.
Meteorolog amater Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu najnoviju vremensku prognozu do kraja meseca u kojoj ističe da nas nakon toplog vremena očekuje premeštanje hladnog fronta, kiša, pljuskovi i zahlađenje.
- Novo, jače pogoršanje stiže u nedelju i pratiće nas do utorka, donosi kišu, a na visokim planinama sneg. Usledilo bi dalje zahlađenje, a prema trenutnim izgledima od 29. je moguća stabilizacija i otopljenje. Jače pogoršanje vremena stiže večeras zahvata zapadni deo regiona i brzo se premešta dalje na istok donoseći kišu, lokalno i obilniju uz moguću grmljavinu, okretanja vetra na zapadni smer i zahlađenje tako da bi se u petak maksimumi kretali od 11 do 18 stepeni Celzijusa. U petak bi padavina bilo rano ujutro i možda ponovo posle podne klada bi se još jedan nalet kiše mogao premestiti sa jugozapada - napisao je Čubrilo i dodao:
Stiže i sneg
- U subotu promenjljivo oblačno i prvo uglavnom suvo, a zatim sa spuštanjem novog, hladnog, fronta u razvijanjem sekundarnog ciklona nad Jadrnom sve više oblaka uz pojavu kiše. U nedelje jače pogoršanje vremena uz obilnu kišu, severozapadni vetar i zahlađenje tako da bi se maksimumi u nedelju kretali od šest do 14 stepeni Celzijusa. Još malo hladnije u ponedeljak i tada bi na vrhovima planina BiH, Crne Gore i jugozapadne Srbijebilo i snega.
(Kurir)
