URUČENJE NAGRADE 10. NOVEMBRA: "Planetarni Tesla" Aleksandru Vučiću, Ilonu Masku, Viktoru Orbanu, Novaku Đokoviću...

Nagrada "Planetarni Tesla" za 2025. godinu biće uručena na Svetski dan nauke 10. novembra u Sava centru u Beogradu.

Unija poslodavaca Srbije

To su najavili organizatori na konferenciji MEDIA-INVENTA-a održanoj povodom uručenja ove nagrade, na kojoj su pročitana i imena dobitnika. Tako su priznanje dobili predsednik Srbije Aleksandar Vučić za desetogodišnji prosperitet Srbije, inovator i preduzetnik Ilon Mask, premijer Mađarske Viktor Orban koji je nagrađen za mir i prijateljstvo među narodima.

Nagradu je dobio i srpski teniser Novak Đoković kao najbolji sportista svih vremena, zatim supruga kineskog predsednika Peng Lijuan - prva dama Kine koja je i simbol kulturne diplomatije. Dobitnici su i generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, srpsko-američka bioinženjerka i univerzitetski profesor Gordana Vunjak Novaković, srpsko-američka pijanistkinja i kompozitorka Marina Arsenijević. Nagradu su dobili još i penzionisani pukovnik ruske vojske, inženjer i konstruktor Vitalij Leonidovič Pravdivcev i posthusmno prvi premijer Singapura Li Kvan Ju.

Direktor projekta, glumac Branislav Lečić, rekao je da je ideja da ova nagrada bude vrsta "srpskog Nobela".

- Imamo veliki potencijal da iskustvo prošlosti, gde smo bili negativni momci, pretvorimo u iskustvo budućnosti, u kojoj ćemo se slaviti i Teslom, a i prepoznati kao srpski narod unutar njega - rekao je Lečić. On je napomenuo da su za nagradu razmatrana i druga imena osim onih koji su je dobili, pa je tako u najužem krugu bio i osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž za koga je Lečić rekao da je ubeđen da će on dobiti nagradu sledeći put.

Da je ideja da se nagrada ustali i dodeljuje svake godine, najavio je novinar i publicista Dragan Vujičić.

Nagradu kreirao vajar Nagradu "Planetarni tesla" kreirao je srpski akademski vajar Ljubiša Mančić, a uradila kovnica novca iz Beograda. Inicijativu za osnivanje nagrade pokrenuli su Media Invent i Akademija nauka i umetnosti Republike Srpske, a podržali su je Matica Srpska, SANU, više univerziteta u Srbiji i Republici Srpskoj, Unija poslodaaca Srbije, Privredna komora Srbije i partner u projktu Tesla naučna fondacija iz SAD-a.

- Nagrada će svake godine dobijati na značaju i biće prihvaćena, jer ideja raste zajedno sa ljudima, zajedno sa državom - rekao je Vujičić.

Na konferenciji je govorila i Mirjana Prljević "Teslijanka" koja se bavi istraživanjem lika i dela Nikole Tesle 37 godina. Ona je govorila o značaju Nikole Tesle i koliko su njegova dostignuća promenila svet.

Autor projekta Vlado Markanović napomenuo je da ideja za uspostavljanje nagrade traje već pet godina i podsetio da je inicijativa zvanično počela 2023. godine, kao i da ceo projekat realizuje Tesla naučna akademija.

- Mi smo kroz projekat Planetarni Tesla želeli da skrenemo pažnju i našoj javnosti i svetskoj javnosti, da mi nismo narod periferije, nego narod koji ide napred, stvara nove vrednosti, a ima čime da se pohvali - rekao je Markanović.





