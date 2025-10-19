Društvo

RHMZ IZDAO ŽUTI METEOALARM: Vremenska prognoza za ponedeljak, 20. oktobar

Jovana Švedić

19. 10. 2025. u 23:04

U PONEDELjAK će, pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska sa severozapada Evrope, nebo iznad Srbije biti pretežno vedro.

Foto: Unsplash

Tokom poslepodneva očekuje se naoblačenje na krajnjem zapadu zemlje, gde je moguća povremena kiša.

Stiže svežiji vazduh iz Srednje Evrope, pa se ujutru očekuje slab mraz. Zbog toga je na snazi žuti meteoalarm gotovo u čitavoj zemlji.

U popodnevnim satima počeće da struji topliji vazduh sa zapada, što najavljuje porast temperature od utorka.

Oktobarsko jutro biće hladno, sa slabim mrazom, dok će tokom dana biti pretežno sunčano vreme.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, a krajem dana u južnom Banatu očekuje se pojačanje.

Jutarnja temperatura biće od -3 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 15 do 18 stepeni, prenosi RTS. 

