DIREKTOR ARENA CHANNELS GROUP NEBOJŠA ŽUGIĆ: Neka i druge društveno odgovorne kompanije slede naš primer kako bi sport bio dostupan svima

Organizacija prvog "Novobeogradskog atletskog dana – Arena sport", održanog u oktobru 2023. godine u Hali sportova "Ranko Žeravica", bila je za primer, ali i izazov da naredne slične manifestacije budu još bolje i po svemu uspešnije.

Nepune dve godine kasnije na istom mestu i istim povodom pomerene su granice i postavljeni novi visoki kriterijumi. U poznatoj sportskoj dvorani okupili su se učenici trećih i četvrtih razreda 19 novobeogradskih osnovnih škola, a preko 380 mališana nadmetalo se u atletskim disciplinama.

Atletski klub i Opština Novi Beograd, u sklopu kampanje TV Arena sport "Moje pravo da biram sport", priredili su deci svojevrsni spektakl, čiju je radost i zadovoljstvo teško opisati.

Na sportskoj priredbi namenjenoj najmlađima prisutan je bio i direktor Arena Channels Group, gospodin Nebojša Žugić, koji je najuspešnijim takmičarima uručio nagrade.

"Reč je o događaju od izuzetnog značaja za nas kao kompaniju i najgledaniju sportsku televiziju u regionu. ACG kao društveno odgovornoj kompaniji veoma je bitno da učestvuje i podržava ovakva takmičenja. Sedište naše firme je na Novom Beogradu i zbog toga smo usmereni ka lokalnoj samoupravi, imamo izuzetnu saradnju i 'Novobeogradski atletski dan – Arena sport' je samo jedno u nizu takmičenja koje smo organizovali. Napravili smo Areninu ligu šampiona u fudbalu za osnovce, razna šahovska takmičenja, atletska, a uskoro će biti i futsal, rukomet, košarka, odbojka…", najavio je direktor najgledanije sportske televizije u regionu i dodao:

"Naš zadatak je da omogućimo deci da saznaju šta znači takmičenje, da osete žar i borbu, što će ih dalje motivisati da se bave sportom", istakao je gospodin Žugić.

Direktor Arena Channels Group podsetio je na nedavno pokrenut pilot projekat u šest vrtića sa Opštine Novi Beograd.

"Mi smo započeli pilot projekat u šest novobeogradskih vrtića, u kojima mališani mogu da se bave atletikom potpuno besplatno pod pokroviteljstvom Arene. Na kraju projekta očekujemo izuzetne rezultate i nadam se da ćemo ga širiti na ostale vrtiće. Očekujem da će i druge društveno odgovorne kompanije slediti naš primer na svojim opštinama i u gradovima. Da bi deca sutra izrasla u zdrave ljude jako je bitno da se bave sportom. U eri u kojoj se nalazimo – kompjutera, igrica, asocijalizacije dece, ovo je nešto što ih vraća na pravi put i što je nama neophodno ako stvarno mislimo da naša nacija u budućnosti bude zdrava i sposobna, a oni da budu ljudi koji će moći da vode ovu zemlju".

"Novobeogradski atletski dan – Arena sport" protekao je u savršenoj organizaciji, u kojoj se nadmetalo oko 400 učenika. Najbolji su bili đaci Osnovne škole "Laza Kostić", drugo mesto pripalo je njihovim vršnjacima iz OŠ "Milan Rakić", dok su treći bili učenici škole "Jovan Sterija Popović". Gospodin Nebojša Žugić posebno je istakao učešće mališana sa posebnim potrebama iz OŠ "Novi Beograd".

"Kada vidite decu koja trče ka vama da im predate pehar… Evo, i sada sam se naježio. Prelep osećaj i potpuno zadovoljstvo. Danas smo imali 19 od 21 novobeogradske škole, preko 380 učesnika, uključujući i decu sa posebnim potrebama iz OŠ 'Novi Beograd', što mi je izuzetno drago da su bili tu i da smo njima dali mogućnost da budu prihvaćeni od strane društva. Apsolutno ćemo nastaviti u tom pravcu, spremamo nove akcije i iznenađenja za tu decu i želimo da oni što bolje budu implementirani u društvo, da se osete kao njegov deo, da se druga deca naviknu na njih i da ih prihvate kao svoje drugare. To je definitivno jedna od stvari koju mi kao jedna od vodećih medijskih kompanija, a vodeća kada je sport u pitanju, želimo da istaknemo", ponosno je naveo gospodin Žugić, još jednom apostrofirajući višestruku važnost bavljenjem sporta.

"Nije samo u pitanju bavljenje sportom. To podrazumeva i drugarstvo. Sport vas uči kako da podnesete poraz, da se ne uzvisite previše u pobedi. To je sve što deca moraju da uče, to ih sprema sutra za život. Maksimalno koristimo svaku mogućnost da se što više dece bavi sportom. Pilot projekat u vrtićima je besplatan. U današnjoj vreme deca vide od drugara, pa bi i ona da se bave sportom. Mi svima dajemo šansu i onim porodicama koje nisu dobrostojeće i ne mogu da priušte svojoj deci takve aktivnosti. Na ovaj način svima dajemo šansu da sutra budu novi šampioni".

Sport u Srbiji se nalazi u ekspanziji, a bez pomoći i ogromnih ulaganja države to ne bi bilo moguće.

"Zahvaljujući rezultatima i svime što se dešava, jer je sportska infrastruktura u Srbiji podignuta na jedan zavidan nivo. Mi smo započeli serijal gde predstavljamo tu infrastrukturu, a on ima 140 epizoda od 10 do 15 minuta. Toliko nam je trebalo da snimimo emisija, što dovoljno govori šta je sve izgrađeno u Srbiji za poslednjih 12 godina. To su neverovatne stvari. Bukvalno smo obuhvatili sve od fiskulturnih sala u osnovnim školama do Nacionalnog stadiona, koji će uskoro imati Srbija. Na krilima toga šta radi država i kako investira u sport, naša dužnost je, ne samo želja, da promovišemo prave vrednosti i da decu vratimo sportu", podvukao je gospodin Nebojša Žugić.

