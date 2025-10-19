METEOROLOŠKI ROLERKOSTER U SRBIJI: Prognoza najavljuje sneg do kraja meseca

VREME danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje.

Danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, piše u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

Kako se dalje dodaje, do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedeljka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.

U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša, piše na kraju prognoze RHMZ.

Kada stiže sneg

Marko Čubrilo juče je najavio sneg u Srbiji u vremenskoj prognozi do kraja okrobra meseca:

- Posle kraće stabilizacije vremena oko 28.10. je moguće novo pogoršanje i dalje zahlađenje uz kišu i sneg negde na preko 800mnv. Sneg u nizijama se za sada ne očekuje.

Pred nama je kraće otopljenje, nema govora o “Miholjskom letu”, jer će biti nestabilno i period otopljenja će biti kratak, a i datum za ovu pojavu je prošao - zaključuje Čubrilo.

