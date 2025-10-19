METEOROLOŠKI ROLERKOSTER U SRBIJI: Prognoza najavljuje sneg do kraja meseca
VREME danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Danas pretežno sunčano, a na jugu prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u Vojvodini tokom dana u skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni, piše u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).
Kako se dalje dodaje, do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na dva metra visine.
Tokom dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. Od ponedeljka postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području i u planinskim predelima.
U drugoj polovini naredne sedmice povećanje oblačnosti tako da se ponegde očekuje i kiša, piše na kraju prognoze RHMZ.
Kada stiže sneg
Marko Čubrilo juče je najavio sneg u Srbiji u vremenskoj prognozi do kraja okrobra meseca:
- Posle kraće stabilizacije vremena oko 28.10. je moguće novo pogoršanje i dalje zahlađenje uz kišu i sneg negde na preko 800mnv. Sneg u nizijama se za sada ne očekuje.
Pred nama je kraće otopljenje, nema govora o “Miholjskom letu”, jer će biti nestabilno i period otopljenja će biti kratak, a i datum za ovu pojavu je prošao - zaključuje Čubrilo.
(Alo)
BONUS VIDEO
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
"PREVARILA SAM SVAKOG PARTNERA!" Ispovest Jelene Karleuše
"JA sam svakog partnera volela, ali volela sam i ovog sa kojim sam ih prevarila. "
19. 10. 2025. u 09:39
Komentari (0)