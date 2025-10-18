POSLEDNJE IZVLAČENJE U OVOM KRUGU: Evo ko je dobio trosobni stan u Beogradu
DANAS je održano i peto i poslednje izvlačenje u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025".
Dobitnik trosobnog stana je Marko Marić
Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Marko Marić.
Račun je plaćen u Čajetini, Zlatiborski okrug, a iznos na računu je bio 1.342,20 dinara.
Pevačica Goca Tržan izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećna dobitnica je Jelena Todorović.
Račun je plaćen u Leskovcu, Jablanički okrug, a iznos računa je 109,99 dinara.
Drugi automobil dobila je Biljana Bukvić
Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Biljane Bukvić.
Račun je plaćen u Priboju, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 321,05 dinara.
Preporučujemo
SAOPŠTENjE ANS-a: Sramotno izveštavanje N1 o protestu ispred Informera
18. 10. 2025. u 18:33
SUTRA SLAVIMO TOMINDAN: Evo zašto se kaže - "Sveti Toma, sedi doma"
18. 10. 2025. u 10:12
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)