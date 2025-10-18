Društvo

POSLEDNJE IZVLAČENJE U OVOM KRUGU: Evo ko je dobio trosobni stan u Beogradu

Novosti online

18. 10. 2025. u 18:40

DANAS je održano i peto i poslednje izvlačenje u ovom krugu nagradne igre "Uzmi račun i pobedi 2025".

Foto: Instagram

Dobitnik trosobnog stana je Marko Marić

Trosoban stan u Beogradu u naselju Zemunske kapije dobio je Marko Marić.

Račun je plaćen u Čajetini, Zlatiborski okrug, a iznos na računu je bio 1.342,20 dinara.

Pevačica Goca Tržan izvukla je dobitnika električnog automobila "fijat grande panda". Srećna dobitnica je Jelena Todorović.

Račun je plaćen u Leskovcu, Jablanički okrug, a iznos računa je 109,99 dinara.

Drugi automobil dobila je Biljana Bukvić

Druga "fijat grande panda" u ovom izvlačenju otišla je u ruke Biljane Bukvić.

Račun je plaćen u Priboju, Zlatiborski okrug, a iznos računa je 321,05 dinara.

