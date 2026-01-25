Fudbal

STRAVIČNO! Hrvati napali navijače Zvezde: Haos kod Tuzle, ima povređenih i uhapšenih

25. 01. 2026. u 09:08

VELIKI haos viđen je u blizini međunarodnog aerodroma Tuzla u Bosni i Hercegovini.

FOTO: FK Crvena zvezda

Kako navodi portal "Avaz" došlo je do tuče navijača Crvene zvezde i Hajduka iz Splita. 

Prema prvim informacijama privedene su 93 osobe, a 23 su povređene.

- Dana 24.1 PS Živince, oko 21.55 časova, prijavljeno je da je ispred ulaza u međunarodni aerodrom Dubrave došlo do tuče više lica. Na mesto događaja upućeno je više patrola policije i timovi za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a i ekipe SHMP Dž Živnice i Tuzla. Navodi iz prijave us potvrđeni, u tuči je zatečen veći broj lica za koje je utvrđeno da se radi o navijačima Crvene zvezde iz Srbije i navijačima navijačke grupe Torcide iz Hrvatske - potvrdila je portparolka Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Navodi se i da su povređene 23 osobe, od kojih je jedna policijski službenik. Napadnuti su navijači crveno-belih koji su se vraćali iz Švedske posle utakmice protiv Malmea u Ligi Evrope.

Uskoro opširnije

