"MISLITE DA NE ZNAMO GDE SU POZICIJE SLUŽBI SA ISTOKA I ZAPADA?" Vučić o odnosima sa svetskim silama - Moj posao je da štitim Srbiju!
"KUPILI smo od Rusa gas, danas plaćamo gas 285 evra na hiljadu kubnih metara, a cena je 483", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji "Jutro" na televiziji Prva.
- Jer imamo naftnu formulu, a što to ne kažete, ja sam taj koji znam sve. Kao kad Rusi kažu morate sa nama da potpišete, a je li, a što nam niste dali NIS. Moj posao je da štitim Srbiju, u Srbiji su svi navijači, a ja navijam za Srbiju. Moj posao je da štitim Srbiju i da znam i dobre i loše strane i jednih id rugih id a uzmem najbolje što je za Srbiju i da ne obmanjujem naš narod. Gledam da uradimo sve što je u interesu naroda našeg, niko vas ne voli, zato su takvi udari sa različitih strana. Mislite da ne znamo gde su pozicije službe sa istoke, sa zapada? Svi oni mnogo pametni, a mi glupi? Vi verujete u to? - naveo je predsednik Srbije.
