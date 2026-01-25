Tenis

SABALENKA OTKRILA: Čekam poruku Novaka Đokovića - Nikada je nisam dobila (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

25. 01. 2026. u 09:03

NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka dobro se zabavila na konferenciji za medije.

САБАЛЕНКА ОТКРИЛА: Чекам поруку Новака Ђоковића - Никада је нисам добила (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/TheTennisLetter

Beloruskinja je govorila o mogućem miks dublu sa Novakom Đokovićem. 

- Možda na Ju-Es openu ove godine. Još uvek čekam. Jedva me je pitao prošle godine na Ju-Es openu. Još uvek čekam tu dugačku poruku od njega, kako bi voleo da igra sa mnom, da sam mu partnerka iz snova. Još uvek čekam poruku - rekla je Sabalenka i dodala:

- Nikad je nisam dobila. Ne znam. Možda ne igramo - uz smeh je rekla.

Inače, Sabalenka se plasirala u četvrtfinale Australijan open, usput oborivši Novakov rekord u broju uzastopno dobijenih taj-brejkova na Grend slem turnirima.

Arinina naredna rivalka biće Iva Jović, koja je dopustila samo jedan gem Juliji Putincevoj.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča (VIDEO)

VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča (VIDEO)