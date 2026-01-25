SABALENKA OTKRILA: Čekam poruku Novaka Đokovića - Nikada je nisam dobila (VIDEO)
NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka dobro se zabavila na konferenciji za medije.
Beloruskinja je govorila o mogućem miks dublu sa Novakom Đokovićem.
- Možda na Ju-Es openu ove godine. Još uvek čekam. Jedva me je pitao prošle godine na Ju-Es openu. Još uvek čekam tu dugačku poruku od njega, kako bi voleo da igra sa mnom, da sam mu partnerka iz snova. Još uvek čekam poruku - rekla je Sabalenka i dodala:
- Nikad je nisam dobila. Ne znam. Možda ne igramo - uz smeh je rekla.
Inače, Sabalenka se plasirala u četvrtfinale Australijan open, usput oborivši Novakov rekord u broju uzastopno dobijenih taj-brejkova na Grend slem turnirima.
Arinina naredna rivalka biće Iva Jović, koja je dopustila samo jedan gem Juliji Putincevoj.
