SABALENKA OTKRILA: Čekam poruku Novaka Đokovića - Nikada je nisam dobila (VIDEO)

NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka dobro se zabavila na konferenciji za medije.

Beloruskinja je govorila o mogućem miks dublu sa Novakom Đokovićem.

- Možda na Ju-Es openu ove godine. Još uvek čekam. Jedva me je pitao prošle godine na Ju-Es openu. Još uvek čekam tu dugačku poruku od njega, kako bi voleo da igra sa mnom, da sam mu partnerka iz snova. Još uvek čekam poruku - rekla je Sabalenka i dodala:

- Nikad je nisam dobila. Ne znam. Možda ne igramo - uz smeh je rekla.

Inače, Sabalenka se plasirala u četvrtfinale Australijan open, usput oborivši Novakov rekord u broju uzastopno dobijenih taj-brejkova na Grend slem turnirima.

Arinina naredna rivalka biće Iva Jović, koja je dopustila samo jedan gem Juliji Putincevoj.

