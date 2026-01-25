"U TOME SU UČESTOVALI ZNAČAJNI DELOVI POLICIJE" Vučić o 15. martu - "Trebalo je da se obojena revolucija završi nasiljem, na najgori način"

"VREME odgovornosti dolazi, sve više vidite da se bune što je stiglo to vreme. Nije reč o čistki, nego o ozbiljnom poslu države", naveo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji "Jutro" na televiziji Prva.

- Što da me uhapse, nisam shvatio, oko Generalštaba? E da vam objasnim narode oko Generalštaba. Ja sam zaslužio da budem uhapšen i prihvatam to sa oduševljenjem. Čuo sam na nekim medijima da sam ja vršio pritisak na neke. Nadam se da imam osnimljen razgovor, ja ne verujem da sam bio tako blag, ja sam bio gori od toga.

- Stvarno mislim da su zgubidani i neradnici evo da olakšam svima, shvatio sam o kakvim je lopužama reč. Svojoj ćerki je dala poslove, ima firmu koja radi sa Zavodom, 26 predmeta dala ćerki da radi. Porodično skupljaju pare, a Vučić u zatvor što je hteo da uradi nešto za svoju zemlju? Otkud vama kuća na moru u Španiji, ja je nemam. Kako ste zaradili? Ja sam sve to rekao, rekao sam i gore od toga. Nisam rekao da podnesu ostavku, nego da ću da dam sve od sebe da budu smenjeni zbog nerada i zgubidanljenja. Ja sam kriv, mene gonite. Maštam da budem žrtva progonitelja, jedva čekam da krenem da me hapse. Bila bi investicija između 700 i 800 miliona evra. Bili bi vlasnici oko 25 posto toga. Ništa čistije ni bolje ne bi bilo, zbog toga da me hapsite? A oni dali Maršalat za 10 puta manje.

- Mene je Zorana pozvala, nisam se čuo 5 godine sa njom. Ona kaže da je policija vršila pritisak da kažem da si ti kriv. Ja kažem nemoguće, verovatn oje tužilađtvo. Kaže ja sam bila tamo, policija vršila pritisak, ne tužilaštvo. A rekoh tako, onda sam to čuo od Gorana Vesića, za policiju. Trebalo je da se obojena revolucija završi nasiljem, bez izbora, na najgori način. Shvatili su da bi cena bila previsoka, i da su neki odani poretku, posebno narod. Dan danas da se to dogodilo, imali bismo nemire i nerede i krvave sukobe. U tome su učestovali značajni delovi policije, neki nisu znali, a morali su da znaju, a neki su se pravili nevešti. Vreme odgovornosti dolazi, ali ti koji su rušili državu i koji su se nametali novom rukovodstvu, moraju odgovarati.

- Rešili bismo veliki problem sa Generalštabom, tu bi bio muzej žrtava, da ne pričam o tome. Sram vas bilo lažovi, dinara nisam uzeo od toga. Nemam ja kuću u Španiji, nego vi koji me optužujete. Ja kriv što sam vam rekao da ste neradnici, pa jesam. Gore sam još rekao. Hoćete da vam kažem koliko neki ministri provode u Vladi? - naveo je Vučić.