PROMENLJIVO I VETROVITO UZ SMENU OBLAKA I SUNCA, MESTIMIČNO S KIŠOM: Vremenska prognoza za nedelju, 25. januar
Ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima južne i jugozapadne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini, zadržavati veći deo dana, a u ostalim krajevima promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom.
Padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm, naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu.
Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblasti Homolja je moguća i ledena kiša.
Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša od 2 u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.
Vreme u Beogradu
Promenljivo i izrazito vetrovito uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom.
Vetar jak, a posle podne, uveče i u prvom delu noći i olujni južni i jugoistočni.
Vreme narednih dana
U ponedeljak se na krajnjem severozapadu Srbije očekuje delimično razvedravanje.
U većini ostalih krajeva biće pretežno oblačno, u južnim, centralnim i istočnim delovima zemlje s kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama i sa snegom.
Od Pčinjskog i Jablaničkog preko Nišavskog i Pirotskog do Zaječarskog okruga do utorka pre podne prognozira se od 15 do 40 mm kiše, a u centralnoj Srbiji znatno manje.
Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom slabljenju.
U utorak tokom dana očekuje se kratkotrajno razvedravanje, a u sredu ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će posle podne i uveče u košavskom području i na planinama imati udare olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine.
Kiša se očekuje krajem dana, kao i u četvrtak, kada će vetar oslabiti.
Česta prolazna naoblačenja s pojačanim vetrom i sa temperaturom iznad proseka prognoziraju se i u nastavku perioda.
Preporučujemo
HITNO UPOZORENjE MUP NA PREVARE: Ako vam stigne ovakva poruka ovo morate da uradite
24. 01. 2026. u 19:37
PRIPREMITE SE ZA VREMENSKI ROLERKOSTER: Dugoročna prognoza za 2026. godinu
24. 01. 2026. u 16:50
U SRBIJI 150 MALIŠANA ČEKA STALNI DOM: Otkriveno zašto je broj usvajanja opao
24. 01. 2026. u 16:00
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)