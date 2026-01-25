PROMENLJIVO I VETROVITO UZ SMENU OBLAKA I SUNCA, MESTIMIČNO S KIŠOM: Vremenska prognoza za nedelju, 25. januar

Ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima južne i jugozapadne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini, zadržavati veći deo dana, a u ostalim krajevima promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom.

Foto: P. Milošević

Padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm, naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu.

Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblasti Homolja je moguća i ledena kiša.



Vetar umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni, južni i jugoistočni, na jugu Banata kratkotrajno i sa udarima orkanske jačine (iznad 100 km/h), a ostaće slab samo u Timočkoj Krajini, Podrinju i u Metohiji.

Najniža temperatura od 0 do 7 stepeni, najviša od 2 u Negotinskoj Krajini do 16 stepeni u delovima zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

Vreme u Beogradu

Promenljivo i izrazito vetrovito uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom.

Vetar jak, a posle podne, uveče i u prvom delu noći i olujni južni i jugoistočni.



Vreme narednih dana

U ponedeljak se na krajnjem severozapadu Srbije očekuje delimično razvedravanje.

U većini ostalih krajeva biće pretežno oblačno, u južnim, centralnim i istočnim delovima zemlje s kišom i lokalnim pljuskovima, a na planinama i sa snegom.

Od Pčinjskog i Jablaničkog preko Nišavskog i Pirotskog do Zaječarskog okruga do utorka pre podne prognozira se od 15 do 40 mm kiše, a u centralnoj Srbiji znatno manje.

Južni i jugoistočni vetar biće u postepenom slabljenju.

U utorak tokom dana očekuje se kratkotrajno razvedravanje, a u sredu ponovo pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će posle podne i uveče u košavskom području i na planinama imati udare olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine.

Kiša se očekuje krajem dana, kao i u četvrtak, kada će vetar oslabiti.

Česta prolazna naoblačenja s pojačanim vetrom i sa temperaturom iznad proseka prognoziraju se i u nastavku perioda.