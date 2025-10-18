SRBIJA MEĐU PRVIMA DOBIJA VAKCINU PROTIV RAKA: Evo ko može da je primi i kako funkcioniše lečenje ovom inovativnom terapijom

ZAVRŠNA faza razvoja revolucionarne vakcine protiv raka uveliko je u toku, a Srbija će među prvima omogućiti lečenje svojih građana ovom inovativnom terapijom.

Foto Shutterstock

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o vakcini protiv raka koja će potpuno promeniti budućnost, te pojasnio da nova vakcina pomaže ljudima koji su oboleli. Otkrio je da je imao razgovor Aleksandrom Kecmangom, šefa Gamaleja instituta u Moskvi i da oni razvijaju vakcine protiv raka.

- Objasnili su mi određene stvari. Mi imamo veliki procenat obolelih od raka. Ova vakcina se razlikuje jer pomaže bolesnim ljudima. Nije preventivna. To bi moglo da bude do 85 odsto uspešno. Kada Rusi budu dozvolili sve, mi ćemo da se uključimo u sve. Ne možemo da se igramo sa tim, ne možemo da proizvodimo, jer ni oni nisu dobili sve dozvole, ali ćemo da radimo na celoj infrastrukturi, da možemo da prihvatimo sve to - rekao je Vučić i dodao je da je država spremna da maksimalno pomogne svojim građanima:

- Cena tog preparata danas je 100.000 evra, ali toliko je značajno da bismo mi bili spremni da izdvojimo novac da lečimo veliki broj pacijenata!

Kako funkcioniše vakcina?

Dr Sergej Boljević, šef Katedre za patološku fiziologiju na Sečenovskom univerzitetu u Moskvi, pojasnio je kako funkcioniše ova vakcina.

- Ova vakcina nije preventivna kao klasične vakcine, već terapijska. Naziva se vakcinom jer stimuliše imuni odgovor. Od pacijenta kojem je dijagnostikovan tumor uzimaju se uzorci iz tumorskog i zdravog tkiva, a zatim se pomoću veštačke inteligencije u roku od sat i po do dva formira osnovni "kostur" mRNA vakcine - navodi Boljević.

Nakon toga u roku od nekoliko dana završava se personalizovana vakcina, prilagođena svakom pacijentu pojedinačno.

- Tumor se u organizmu skriva pod omotačem, kao pod kišobranom, i telo ga često ne prepoznaje kao pretnju. Mi skidamo taj "kišobran", a zatim se aktivira imuni sistem, koji prepoznaje i uništava samo tumorske ćelije - kaže dr Boljević.

Rak se ne vraća

U ovoj fazi terapijska mRNA vakcina se testira na dve vrste tumora - melanomu (raku kože) i određenom tipu karcinoma pluća.

- Planirano trajanje terapije je oko pet meseci, a očekuje se da jednom izlečeni pacijenti više neće razvijati isti oblik tumora - ističe dr Boljević.

Visoka efikasnost vakcine

Dr Nenad Popović, ministar bez portfelja, koji se takođe sastao s ruskom delegacijom, kaže za Kurir da, prema podacima iz pretkliničkih ispitivanja, vakcina pokazuje izuzetno visoku efikasnost u lečenju melanoma (raka kože), te se očekuje da će postati jedna od najsavremenijih i najefikasnijih onkoloških terapija u svetu.

- Predsednik Vučić više puta je istakao da zdravlje građana predstavlja apsolutni prioritet države i da će država učiniti sve što je u njenoj moći kako bi se obezbedilo da pacijenti s najtežim oboljenjima imaju pristup najsavremenijim medicinskim postupcima, bilo u Srbiji ili u inostranstvu. Ukoliko dođe do realizacije ovog projekta, Srbija bi, nakon Ruske Federacije, bila prva zemlja u kojoj će ova vakcina biti dostupna onkološkim pacijentima - istakao je Popović.

Delegacija iz Rusije se, pored Vučića i Popovića, sastala i s ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom, kao i s rukovodstvom Instituta za virusologiju, vakcine i serume "Torlak" i RFZO.

(Informer)

