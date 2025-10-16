SUTRA OPET BEZ VODE: Evo gde će biti isključenje
IZ JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su da će sutra doći do isključenja vode na teritoriji opština Savski venac, Zvezdara i Zemun.
U opštini Savski venac od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Oblakovska (od Fabrisove do Veterničke), Gornjačka (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea), Veternička (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea), Fabrisova, Biničkog, Mokranjčeva i Zvečanska (od Fabrisove do Dinarske), navodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
U opštini Zvezdara od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Marka Oreškovića (od Dimitrija Tucovića do Stanka Vraza), Gradištanska i Dimitrija Tucovića, neparna strana (od Gradištanske do Marka Oreškovića).
