SUTRA OPET BEZ VODE: Evo gde će biti isključenje

IZ JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su da će sutra doći do isključenja vode na teritoriji opština Savski venac, Zvezdara i Zemun.

Foto: I. Marinković

U opštini Savski venac od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Oblakovska (od Fabrisove do Veterničke), Gornjačka (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea), Veternička (od Oblakovske do Bulevara Franša d`Eperea), Fabrisova, Biničkog, Mokranjčeva i Zvečanska (od Fabrisove do Dinarske), navodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

U opštini Zvezdara od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Marka Oreškovića (od Dimitrija Tucovića do Stanka Vraza), Gradištanska i Dimitrija Tucovića, neparna strana (od Gradištanske do Marka Oreškovića).

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun od 09.00 do 22.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Cara Dušana, parna strana (od broja 262 do Filipa Višnjića), Mušickog i Pregrevica (od broja 190 do Mušickog).

Sa umanjenim pritiskom vode ostaće potrošači u Šumadijskoj, Banatskoj, Niškoj, Ruskoj, Skopljanskoj i Zadužbinskoj ulici.

