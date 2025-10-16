U OVOM DELU SRBIJE NAJDUŽE ŽIVE ŽENE: Objavljen najnoviji demografski izveštaj

ŽIVOTNI vek u Srbiji skratio se u odnosu na poslednji izveštaj, pa se sa 76,3 godine spustio na 76, podaci su Instituta "Batut".

Foto Shutterstock

- Pokazuje se da se sa 76,3 u 2023. očekivano ukupno trajanje života prošle godine smanjilo na 76 godina. U Srbiji se u proseku živi 76 godina, što je oko pet godina kraće od proseka u Evropskoj uniji gde je 81,4 godine - navodi se u godišnjaku Instituta "Batut".

Prema najnovijim podacima, i dalje je očekivano trajanje života na rođenju u 2024. godine, duže kod žena.

- Muškarci žive 73,7 godina, a žene 78,4 godina. Kao i 2023. i prošle godine najduže se u proseku živelo u Zlatiborskom okrugu - 77,1 godina, u kojem muškarci žive 74,9, godina a žene 79,3. Dok je severnobanatski okrug zadržao status okruga u kojem je trajanje života najkraće. Podaci za prošlu godinu pokazuju i gde najduže žive muškarci a gde žene. Najduže žive muškarci u opštini Bujanovac - 76,6 godina, a najduži životni vek žena je u Sevojnu i to 82,3 godine - pokazuju najnoviji podaci.

Prema objašnjenju u izveštaju godišnjaku na duži životni vek utiču klimatski uslovi, priroda, životni stil i društvene navike, domaća hrana, zdravstveni turizam, manje stresa, ali i manja urbana koncentracija.