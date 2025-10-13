CRKVENI SABOR ODLUČIO: Obretenje moštiju Svetog Jakova Tumanskog upisano u kalendar praznika

Odlukom crkvenog sabora ove godine je u kalendar praznika upisano Obretenje (pronalazak) moštiju Svetog Jakova Tumanskog, koje se dogodilo 2014. godine.

Foto: Manastir Tumane

U tu čast u nedelju 26. oktobra biće služena Sveta arhijerejska Liturgija u 08:30 časova u manastiru Tumanu.

Potom će mošti Sveta Jakova biti presvučene u novu odeždu, a delići stare biti podeljeni prisutnim vernicima na blagoslov, da ih svetitelj molitvama štiti i čuva.

Mošti će u novim odeždama biti litijski pronete da blagoslove narod.

Uz njih će biti nošen i deo moštiju Svete Petke.

(Informer)