VREME DANAS: Smena oblaka i sunca, ponegde slaba kiša, do 20 stepeni
VREME danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, na severu suvo, a u ostalim krajevima ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom.
Vetar slab i umeren, severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 9 do 14 stepeni, a najviša od 16 do 20 stepeni Celzijusa.
Vreme u Beogradu
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i vetrom slabim i umerenim, severozapadnim, i najnižom temperaturom oko 12 stepeni, a najvišom dnevnom oko 18 stepeni.
Vreme narednih dana
Do 18. oktobra, promenljivo oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, do ponedeljka u većini mesta uz najvišu dnevnu temperaturu od 17 do 20 stepeni, a od utorka će temperatura biti u manjem padu.
Slaba prolazna kiša očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima u nedelju i početkom naredne sedmice.
(Sputnjik)
