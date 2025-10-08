Društvo

"ČESTITAMO VUČIĆU ŠTO NAM JE OVO OMOGUĆIO" Građani oduševljeni brzom prugom: Ovo nema nijedna zemlja u regionu (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2025. u 12:23

PUTNIČKI vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.

ЧЕСТИТАМО ВУЧИЋУ ШТО НАМ ЈЕ ОВО ОМОГУЋИО Грађани одушевљени брзом пругом: Ово нема ниједна земља у региону (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Danas je zvanično puštena brza pruga od Beograda do Subotice velika je gužva i ljudi uzimaju karte za sva četiri dana.

Pitali smo građane šta misle o novoj liniji Beograd-Subotica.

- Ova pruga je za svaku pohvalu, čestitamo predsedniku Vučiću što je ovo omogućio, ovo nema nijedna zemlja u regionu da se pohvali sa ovom brzom prugom.

- Za nas koji živimo u Subotici to je vrlo dobro, ranije smo putovali samo autobusom dva ipo do tri sata a sada možemo veoma brzo i jeftino.

- Voz je jako dobar sve pohvale, evo sada imamo besplatno od srede do nedelje do Sombora što je pohvalno, nije skupa ni karta - rekli su nam građani.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠAMPIONI U FOKUSU - UPOZNAJTE ANĐELU VUKOVIĆ: Multitalenat nove generacije koji spaja nauku i umetnost

ŠAMPIONI U FOKUSU - UPOZNAJTE ANĐELU VUKOVIĆ: Multitalenat nove generacije koji spaja nauku i umetnost