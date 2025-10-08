"ČESTITAMO VUČIĆU ŠTO NAM JE OVO OMOGUĆIO" Građani oduševljeni brzom prugom: Ovo nema nijedna zemlja u regionu (VIDEO)
PUTNIČKI vozovi počeli su danas u podne da redovno saobraćaju brzom prugom na relaciji Beograd - Subotica, a u promotivnom periodu koji će trajati do 12. oktobra putnicima su obezbeđene besplatne vozne karte.
Danas je zvanično puštena brza pruga od Beograda do Subotice velika je gužva i ljudi uzimaju karte za sva četiri dana.
Pitali smo građane šta misle o novoj liniji Beograd-Subotica.
- Ova pruga je za svaku pohvalu, čestitamo predsedniku Vučiću što je ovo omogućio, ovo nema nijedna zemlja u regionu da se pohvali sa ovom brzom prugom.
- Za nas koji živimo u Subotici to je vrlo dobro, ranije smo putovali samo autobusom dva ipo do tri sata a sada možemo veoma brzo i jeftino.
- Voz je jako dobar sve pohvale, evo sada imamo besplatno od srede do nedelje do Sombora što je pohvalno, nije skupa ni karta - rekli su nam građani.
