MOKRA DRVA I HLADAN PEPEO MOGU DA IZAZOVU POŽAR: Ovo su najčešći uzroci izbijanja vatre u grejnoj sezoni

ZBOG naglog pada temperature pre zvaničnog početka grejne sezone mnogi ovih dana koriste alternativne izvore grejanja kao što su grejalice, klima uređaji, kaloriferi ili druga grejna tela.

Iako su ti uređaji efikasni za brzo zagrevanje prostora, mogu predstavljati ozbiljan rizik od požara ako se ne koriste pravilno.

Snegu početkom oktobra i naglom zahlađenju mnogi se nisu nadali, pa jedan od retkih odžačara u čačanskom kraju ima pune ruke posla. Za čišćenje odžaka u jednom danu, Đura Bajčev ima stotinu poziva. Opasnosti od požara i trovanja dimnim gasovima, kaže, mogu se izbeći redovnim održavanjem grejnih tela i kada se ogrev pripremi na vreme.

- Počinje od toga kad su drva mokra, isparavanja, ona para se lepi evo ovde, za čunkove. To nije slučaj kada su suva drva. Ovde je bila sitna prašina, uhvati se ona skrama, onako cakli se, e to je opasno i lako zapaljivo. Zato, kad su suva drva, to ne može da bude nikako i da se na vreme očisti odžak pa se na vreme očisti grejno telo, bez obzira na to da li je to šporet, kotao, peć, nebitno šta je - kaže za RTS Bajčev.

Uzroci požara

Uz neispravne dimnjake, najčešći uzroci požara tokom grejne sezone su nepažnja prilikom loženja, nepravilno korišćenje električnih grejalica i upotreba neadekvatnih produžnih kablova.

Stručnjaci upozoravaju da čak i klima uređaji sa oštećenim instalacijama mogu izazvati kratak spoj, dok stare i dotrajale elektroinstalacije, u kombinaciji sa velikim potrošačima električne energije, predstavljaju ozbiljnu opasnost. Iskustva vatrogasno-spasilačkih jedinica pokazuju da sa početkom grejne sezone dolazi i do povećanja broja požara na stambenim i drugim objektima. Zato apeluju na građane da budu oprezni.

Siniša Gobeljić, zamenik komandanta Vatrogasno - spasilačkog bataljona Čačak kaže da je važno voditi računa pred grejnu sezonu.

- Treba da provere ispravnost svojih dimovodnih kanala, da očiste svoje dimovodne kanale, da vode računa prilikom upotrebe peći na čvrsto gorivo, da prilikom upotrebe grejalice i drugih grejnih tela vode računa, koriste adekvatne električne provodnike, da ne ostavljaju garderobu i lako zapaljive materijale pored grejnih tela. Takođe, u zatvorenim prostorima ne ostavljaju malu decu bez nadzora.

Oprezno i s pepelom

Da bi se smanjio rizik od požara, treba biti oprezan i prilikom odlaganja pepela. On se mora odlagati u metalne posude, jer i ohlađen može izazvati vatru.

Siniša Gobeljić, zamenik komandanta Vatrogasno - spasilačkog bataljona Čačak, navodi:

- Takođe, apelovali bi na sve naše građane da ne odlažu pepeo u potisne kontejnere i pored materija koje su vrlo lako zapaljive, što je vrlo čest izvor požara u zimskoj sezoni.

Početak grejne sezone zahteva dodatnu pažnju i odgovornost. Uz redovno održavanje i oprez, rizik od požara može se značajno smanjiti.

