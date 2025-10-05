NAJNOVIJA PROGNOZA ZA SRBIJU SVE ĆE IZNENADITI: Meteorolog najavio da otopljenja nema sve do ovog datuma

U SRBIJI će danas ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Nenad Živanović

Danas hladno i oblačno

Tokom dana se, kako navode iz RHMZ, očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova.

- Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak, a najniža temperatura će se kretati od 0 do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni Celzijusa - piše u prognozi RHMZ.

Kada je Beograd u pitanju, ujutro će biti hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno, dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će najniža temperatura biti oko devet stepeni, a najviša oko 15.

Foto: N: Živanović

Hoće li biti Miholjskog leta

Meteorolog Ivan Ristić kaže da sledi otopljenje od srede 8. oktobra i da će to ujedno biti ulazak u period Miholjskog leta, poznatog i kao Bablje leto.

- U nedelju i ponedeljak stiže novo prolazno naoblačenje sa kišom, ali će biti toplije. Drugog dana vikenda, 5. oktobra, popodne i u toku noći, dolazi novi talas, ali sada sa zapada i severozapada. Više nećemo biti pod uticajem hladnog vazduha iz Rusije i visinskog ciklona, odnosno kapije hladnog vazduha, jer se on vraća na istok i severoistok, a prema nama dolaze talasi vlažnog vazduha sa Atlantika, sa zapada i severozapada Evrope, koji će doneti topliji vazduh - rekao je Ristić za.

Kada temperatura skače na 20 do 25 stepeni

Novo otopljenje počinje od srede - četvrtka, 8-9. oktobra. Ući ćemo polako u Miholjsko ili Bablje leto, i pet do sedam dana bi temperature bi ponovo mogle da budu oko 20 stepeni, lokalno više, do 25 stepeni.

- Azorski anticiklon će početi da jača, ali će biti uticaja i afričkog. Krenuće ponovo topao vazduh iz Maroka preko Španije i Italije ka nama. Kada se to bude dešavalo biće aktivan i islandski ciklon koji je važan za otopljenje. Smanjiće se količina oblaka i biće sve više sunca uz postepeni porast temperatura - kaže Ristić.

Foto: Facebok/Ivan Ristić / screenshot

Ističe da će biti toplije u odnosu na 3. oktobar, ali će i dalje biti relativno sveže vreme i povremeno će padati kiša. Temperatura će u ponedeljak i utorak biti između 14 i 18 stepeni, a zatim sledi postepena stabilizacija vremena.

Kada stiže nova tura snega u Srbiju

Nakon što je od četvrtka u Srbiji u planinskim predelima padao sneg, a u nizijskim kiša, juče su padavine prestale. Ipak, padavinama ovde nije kraj, te se već tokom današnjeg dana očekuje nova tura kiše, dok će od ponedeljka sneg ponovo početi da pada na zapadu i jugozapadu.

Kako najavljuje RHMZ, danas će samo na severozapadu Vojvodine ujutru biti suvo uz malu i umerenu oblačnost, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, pre podne zapadni i severozapadni, posle podne južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 9 na jugoistoku do 16 stepeni na zapadu i severozapadu.

Upozorenje na niske temperature i mraz

Sutra će u Srbiji i dalje biti hladno. Minimalne temperature kretaće se od -1 do 9 stepeni, dok će maksimalne iznositi od 6 do 18.

U Beogradu će biti nešto toplije nego danas, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 15 stepeni, a kiša će nastaviti da pada.

RHMZ je izdao i upozorenje na niske temperature i prizemni mraz u jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji, a zbog toga je na snazi žuti meteoalarm.

Otopljenje na dan, pa opet zimsko vreme?!

Meteorolog amater Marko Čubrilo najavio je u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi da se oktobar nastavlja u ritmu realno hladnog i promenljivog vremena, dok nas već sutra čeka novo pogoršanje koje će potrajati sve do sredine sedmice, a onda nam stiže još jedno pogoršanje!

Foto: TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

U drugom delu sledeće sedmice, kako najavljuje, moguće je manje otopljenje, ali već krajem nas čeka još jedno zahlađenje i pogoršanje vremena. Kako najavljuje Čubrilo, do 19. oktobra nema signala za stabilizaciju!

- Sredinom nedelje se očekuje stabilizacija te bi uz vrlo hladno noći koje bi u brdsko-planinskim predelima donela slabe mrazeve, a u nizijama ponegde prizemne mrazeve tokom dana bi bilo suvo i polako toplije ta bi se oko petka maksimumi kretali od 15 do 22 stepena Celzijusa - navodi Čubrilo.

Ipak, oko petka se očekuje novo pogoršanje uz kišu i zahlađenje tako da bi za sledeći vikend ponovo moglo biti relativno hladno i kišovito uz maksimume od 6 do 14 stepeni Celzijusa.

- Za sada na dugoročnom planu barem do oko 19. oktobra nema najave za bilo kakvu stabilizaciju i konkretnije otopljenje, a i posle tog datuma je ona barem za sada malo verovatna - zaključuje on.

(Blic)