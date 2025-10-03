NAVALILI NA KUPOVINU PELETA ZBOG LEDENOG TALASA: Ovo su trenutne cene, a imaju i liste čekanja

GRAĐANI Srbije su zbog naglog zahlađenja navalili na kupovinu peleta, a trenutna cena ovog ogreva kreće se od 28.000 do 42.000 dinara koliko košta tona hrastovog peleta.

Ilustracija / Foto Shutterstock

Goran Černjanski iz Požege spremno dočekuje hladniji period. Pelet je nabavio u julu, a cene se razlikuju u zavisnosti od vrste i kvaliteta drveta od kojeg se proizvodi.

- Za peći u obliku kamina najbolje se pokazao hrastov pelet, sa najmanjom potrošnjom i sa najvećom kalorijskom vrednošću. Gledano novčano, ako trošimo jedan džak bukovog pelete, tu negde bude oko dve trećine hrastovog, koji je dosta manji i dosta čistiji za korišćenje. Po meni kao potrošaču najbolje je koristiti hrastov, jeste malo skuplji, ali daleko se manje potroši i peć daleko bolje radi - objašanjava Goran, a prenose mediji.

Međutim, zbog velike navale oni koji su propustili nabavku u letnjem periodu, suočili su se sa nestašicom peleta u trgovinama i stovarištima.

Mihajlo Garović, direktor stovarišta čvrstih goriva u Kruševcu kaže da je velika potražnja i da postoje liste čekanja.

(Kurir)

