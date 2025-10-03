Društvo

NAVALILI NA KUPOVINU PELETA ZBOG LEDENOG TALASA: Ovo su trenutne cene, a imaju i liste čekanja

V.N.

03. 10. 2025. u 16:18

GRAĐANI Srbije su zbog naglog zahlađenja navalili na kupovinu peleta, a trenutna cena ovog ogreva kreće se od 28.000 do 42.000 dinara koliko košta tona hrastovog peleta.

НАВАЛИЛИ НА КУПОВИНУ ПЕЛЕТА ЗБОГ ЛЕДЕНОГ ТАЛАСА: Ово су тренутне цене, а имају и листе чекања

Ilustracija / Foto Shutterstock

Goran Černjanski iz Požege spremno dočekuje hladniji period. Pelet je nabavio u julu, a cene se razlikuju u zavisnosti od vrste i kvaliteta drveta od kojeg se proizvodi.

- Za peći u obliku kamina najbolje se pokazao hrastov pelet, sa najmanjom potrošnjom i sa najvećom kalorijskom vrednošću. Gledano novčano, ako trošimo jedan džak bukovog pelete, tu negde bude oko dve trećine hrastovog, koji je dosta manji i dosta čistiji za korišćenje. Po meni kao potrošaču najbolje je koristiti hrastov, jeste malo skuplji, ali daleko se manje potroši i peć daleko bolje radi - objašanjava Goran, a prenose mediji.

Međutim, zbog velike navale oni koji su propustili nabavku u letnjem periodu, suočili su se sa nestašicom peleta u trgovinama i stovarištima.

Mihajlo Garović, direktor stovarišta čvrstih goriva u Kruševcu kaže da je velika potražnja i da postoje liste čekanja.

(Kurir)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANJE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja

TRKA KRIPTO NOVČANIKA ZA LANSIRANjE TOKENA: Best Wallet predvodi sa 16 miliona dolara finansiranja