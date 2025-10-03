SNEG OKOVAO SRBIJU: Putevi blokirani, drveće puca, sela bez struje - hitno se oglasio AMSS (FOTO)

IAKO je tek početak oktobra na Zlatiboru je jutros prava zimska idila zabeležena na kamerama. Kako se vidi, guste naslage snega prekrile su Kraljev trg. Kako se vidi na snimku kamera, prolaznici su već pohitali da prošetaju po po snegu.

Foto: YouTube/Zlatibor.rs / screenshot

Na Zlatiboru je do sada palo oko 29 centimetara snega, a snega ima i na magistralnom putu Užice-Zlatibor, na skretanju ka Čajetini.

Pored problema sa snegom, dosta poteškoća nastaje zbog izvaljenog drveća ističe rukovodilac službe iz Puteva Užice Alen Mušanović.

"Sneg je vlažan, mokar, težak, ljut – narodski rečeno. Izvaljeno je mnogo drveća, tako da su naše ekipe u akciji na sečenju drveća. Stoga, savetujemo vozače da ne kreću na put sa letnjim gumama u predelima višim od 800 metara, zbog poledice", kaže Mušanović za RTS.

Hitno se oglasio AMSS

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da će vožnju u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika otežavati snežne padavine koje su praćene vetrom i poledicom, dok će vidljivost zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima, ali i na putevima u nižim predelima biti slabija.

Prvi sneg u Vranju

Takođe, snežni pokrivač okovao je i Vranje, a kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža krovovi i okolna priroda skroz su obeleli.

Na Kopaoniku 45 centimetara snega, ima oborenih stabala

Na Kopaoniku je, prema poslednjim merenjima, visina snega 45 centimetara, duva olujni vetar brzinom 54 kilometra na sat. Temperatura se spustila na minus četiri stepena.

Prilaz Kopaoniku iz pravca Brusa je prohodan, ali pod teretom vlažnog snega na putu ima oborenih stabala pa se saobraćaj odvija usporeno i potreban je oprez u vožnji.

Zlatibor okovan snegom

Iako je tek početak oktobra na Zlatiboru je jutros prava zimska idila zabeležena na kamerama. Kako se vidi, guste naslage snega prekrile su Kraljev trg. Kako se vidi na snimku kamera, prolaznici su već pohitali da prošetaju po po snegu.

Sneg na Zlatiboru

Na Zlatiboru je do sada palo oko 29 centimetara snega, a snega ima i na magistralnom putu Užice-Zlatibor, na skretanju ka Čajetini.

Pored problema sa snegom, dosta poteškoća nastaje zbog izvaljenog drveća ističe rukovodilac službe iz Puteva Užice Alen Mušanović.

"Sneg je vlažan, mokar, težak, ljut – narodski rečeno. Izvaljeno je mnogo drveća, tako da su naše ekipe u akciji na sečenju drveća. Stoga, savetujemo vozače da ne kreću na put sa letnjim gumama u predelima višim od 800 metara, zbog poledice", kaže Mušanović za RTS.

Hitno se oglasio AMSS

Auto-moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da će vožnju u višim predelima južne, jugozapadne i centralne Srbije na području Peštera, Golije, Zlatibora, Zlatara i Kopaonika otežavati snežne padavine koje su praćene vetrom i poledicom, dok će vidljivost zbog kiše, mokrih kolovoza i niske oblačnosti na prevojima, ali i na putevima u nižim predelima biti slabija.

Prvi sneg u Vranju

Takođe, snežni pokrivač okovao je i Vranje, a kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža krovovi i okolna priroda skroz su obeleli.

Sneg u gradovima, zabelelo se u Kraljevu

Sneg je ovog jutra osim na planinskim predelima, pao i u gradskim sredinama. Tako je meštane Kraljeva iznenadio snežni pokrivač u centru grada.

Kako se vidi na objavama na društvenim mrežama u okolini Kraljeva sneg je napravio deblji sloj. Zavejani su putevi, i njive, pa je zbog toga savet da oprezno vozite. U višim predelima snega ima i do 20 centimetara, na Rudnu i Goču, prenosi RTS.

Sneg i noćas pravio haos u Ivanjici

Na magistralnom putu Ivanjica – Sjenica drveće je sinoć padalo na kolovoz pod teretom snega. Pored toga, na putu se već izvode radovi na rehabilitaciji, što je dodatno otežalo saobraćaj.

- Apelujemo vozačima da krenu samo sa zimskom opremom i povećanim oprezom. Vozite sporije i bez žurbe - bezbednost na prvom mestu - kazali su juče.

U Kuršumliji više od 30 centimetara snega, selo bez struje

Pošteno je, što bi narod rekao, sneg napadao i u Kuršumliji. Selo Kosmača, gde je sinoć počelo formiranje snežnog pokrivača, jutros je osvanulo pod ozbiljnim belim pokrivačem debljine više od 30 centimetara. Kako "Blic" saznaje, selo je trenutno bez struje.