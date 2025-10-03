ALARM U CRVENOM, RHMZ ŠALJE HITNA SMS UPOZORENJA: Danas još hladnije i još jača kiša i sneg

Republički meteorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će i u petak, posle kišnog i snežnog četvrtka, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije biti oblačno i hladno sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača. U brdskim i nižim planinskim predelima se očekuje od 10 do 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega za period od 48 sati. Danas će biti hladnije nego juče, a pašće i više kiše i snega.

Foto: RHMZ

Podsetimo, usled obilnih padavina koje se na području centralne i južne Srbije očekuju u i danas (upozorenje je važili i za juče), RHMZ Srbije je pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Oni naglašavaju da "padavine mogu prouzrokovati značajne probleme u saobraćaju, lokalne bujice, odrone i klizišta i izazvati materijalnu štetu".

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za petak

Prema vremenskoj prognozi RHMZ u petak će biti oblačno i hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača, dok će se samo na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme.

Obilnije padavine se očekuju u prvom delu dana u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim krajevima, dok će posle podne doći do slabljenja intenziteta padavina. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 5 na jugu do 13 stepeni na severu.

U Beogradu danas kiša. Najniža temperatura 6 stepeni, najviša 9 stepeni.

Na snazi su svi alarmi. „Žuti“ meteoalarm je upaljen zbog kiše sa količinom padavina većom od 20 l/m² za sati i 30 l/m² za 24 sati za:

Beograd

zapadnu Srbiju

jugozapadnu Srbiju

Zbog kiše sa količinom padavina većom od 40 l/m² za 24 sati upozorenje važi za jugozapadnu Srbiju.

Zbog velike količine padavina moguće je

izazivanje poplava

problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje

problemi u saobraćaju

rizik od odrona i klizišta

povređivanje ljudi i štete na imovini

Najviše padavina u Šumadiji i Pomoravlju

Najviše padavina, odnosno, kiša sa količinom padavina većom od 60 l/m² za 24 sata očekuje se u Šumadiji i Pomoravlju.

RHMZ upozorava na uticaje ove vrlo opasne pojave i da je moguće:

izazivanje poplava

problemi u svim aktivnostima poljoprivredne proizvodnje

značajni problemi u saobraćaju i transportu

rizik od odrona i klizišta

opasnost po život ljudi i životinja, štete na imovini

Najviši stepen upozorenja, „crveni“ meteoalarm zbog formiranja/povećanje snežnog pokrivača većeg od 15cm za 12 sati važi za:

jugoistočnu Srbiju

jugozapadnu Srbiju

Mogući su:

ozbiljni problemi u saobraćaju, transportu i drugim vidovima komunikacije

komplikuje se već tešku situaciju (parcijalna ili totalna blokada akcija spašavanja)

rizici od grana koje se lome sa drveća

ozbiljna opasnost od uništenja krovova na zgradama

opasnost od oštećenja na dalekovodima

opasnost po život

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za subotu

U subotu malo toplije, pre podne umereno do potpuno oblačno uz postepeni prestanak padavina, a posle podne i postepeno razvedravanje sa zapada. Vetar ujutro i pre podne umeren, ponegde i jak severni i severozapadni, posle podne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša od 10 do 14 stepeni.

U Beogradu prvog dana vikenda mogući su kratkotrajni pljuskovi. Minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna 12 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za nedelju

U Srbiji će u nedelju biti jutro hladno, naročito na jugu i jugoistoku, gde je moguća lokalna pojava slabog prizemnog mraza, a u toku dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada.

-Tokom dana se očekuje novo prolazno naoblačenje sa severozapada, koje će posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka ponedeljku i u ostalim krajevima ponegde usloviti kišu – poručuju iz RHMZ.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, posle podne umeren severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 8 stepeni, a najviša od 13 do 18 stepeni.

U Beogradu promenjivo oblačno. Najniža temperatura 8 stepeni, najviša 14 stepeni.

Vremenska prognoza za Srbiju i Beograd za ponedeljak

Očekuje se promenljivo oblačno na severu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno mestimično sa kišom. Posle podne prvo na zapadu a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 5 do 9 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

U Beogradu su u ponedeljak mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura 8 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni.