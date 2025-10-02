OVOG DANA BIĆE 25 STEPENI: Posle velikih snežnih padavina, porast temperature - detaljna vremenska prognoza meteorologa Sovilja

VIŠE od pola metra snežnih padavina očekuju se ovog poslepodneva i sutra u južnim delovima Moravičkog, Raškog i Rasinskog okruga, u planinjskim delovima Topličkog i Rasinskog okruga i na u AP Kosovo i Metohija, izjavio je meteorolog Slobodan Sovilj.

Foto: Anđela Stevanović

- Velike količine vlažnog snega sigurno će usloviti brojne probleme kao što su lokalne blokade puteva ali postoje rizici i po lokalnu infrastrukturu, pogotovo kad je reč o sistemima za prenos električne energije - izjavio je Sovilj.

Kako kaže, ovo bi mogle biti rekordne snežne padavine u zemlji za oktobar mesec, budući da je za ovaj period godine dosadašnji zabeležen maksimum snežnog pokrivača iznosi 44cm, što je zabeleženo na Kopaoniku 1972. godine.

- U svim krajevima južno od Save i Dunava sa izuzetkom Mačvanskog i Kolubarskog okruga mogu se očekivati intenzivne padavine do subote ujutru, što su gotovo dvostruko obilnije padavine u odnosu na oktobarski prosek - rekao je Sovilj.

Kako je objasnio, već u nedelju krajem dana do naše zemlje stiže i novi oblačni sistem iz Srednje Evrope koji će doneti još padavina u regionu, posebno u Sloveniji, na severu Jadrana i na zapadu Hrvatske.

U Srbiji će padavine od nedelje biti slabije po intenzitetu osim na krajnjem jugozapadu gde se tokom večeri između nedelje i ponedeljka očekuje kiša i u planinskim predelima sneg.

- Tokom naredne sedmice ipak nas čeka tendencija postepenog porasta jutarnjih i dnevnih temperatura a najtoplije sledeće sedmice biće u sredu, kada se dnevni maksimumi mogu ponovo približiti 25 stepeni - dodao je Sovilj.

On je naveo da je povoljna informacija to da je deficit padavina obeležio letnju sezonu, sa dva do tri puta manjom količinom padavina u odnosu na uobičajene vrednosti, tako da se ne očekuju problemi na velikim i srednjim rekama.

Sovilj je ipak upozorio da je aktuelno hidrološko upozorenje na bujične vodotoke s obzirom na to da padavine koje se očekuju vrlo lako mogu usloviti bujična izlivanja, pojavu odrona i klizišta i da je zbog toga neophodan oprez u saobraćaju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta