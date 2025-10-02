NAGRADNI LIKOVNI KONKURS „NACRTAJ, OBOJI I OSVOJI!“
KOMPANIJA Forma Ideale i ove godine donosi posebnu radost mališanima i daje im priliku da se kreativno izraze učešćem na četrnaestom po redu dečijem likovnom konkursu pod nazivom „NACRTAJ, OBOJI, OSVOJI“.
Konkurs će trajati od 1. do 31. oktobra 2025. godine, a namenjen je prvacima i predškolcima iz cele Srbije.
Tema ovogodišnjeg konkursa glasi „Moja idealna soba“, a mališani će imati priliku da se prepuste mašti i svoje radove urade u tehnici po izboru – crtež, slika ili kolaž.
- Nagradni konkurs „NACRTAJ, OBOJI, OSVOJI“ već godinama okuplja na desetine hiljada mališana širom zemlje. Ove godine, u trenutku kada obeležavamo jubilej, 30 godina postojanja kompanije Forma Ideale, ponosni smo što i dalje negujemo tradiciju podrške dečijem stvaralaštvu, kreativnosti i radosti stvaranja - istakli su iz kompanije Forma Ideale.
Pristigle radove ocenjivaće stručni žiri, dok će spisak dobitnika biti objavljen 21.11.2025. godine na sajtu kompanije.
Najtalentovaniji i najmaštovitiji prvaci i predškolci, čiji crteži na temu „Moja idealna soba“ budu proglašeni najboljima, osvojiće brojne vredne nagrade:
I nagrada – 6 garderobera RITMO 3K1O + 6 kompjuter stolova ALFA + 6 dečijih kompjuter stolica GM09 (po 3 u obe starosne kategorije)
II nagrada – 8 ležajeva FANTASTICO PLUS (po 4 u obe starosne kategorije)
III nagrada – 12 vreća za sedenje VERONA (po 6 u obe starosne kategorije)
IV nagrada - 200 svezaka Forma Ideale (po 100 u obe starosne kategorije)
Više informacija o pravilima i konkursu dostupno je na sajtu www.formaideale.rs.
