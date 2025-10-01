PAO PRVI SNEG U SRBIJI: Veje u ovom delu zemlje (VIDEO)

ZABELELO se jutros u Srbiji, sneg je pao na Goliji.

Foto: Printskrin

Snimak prvog snega ove sezone objavljen je na Instagram stranici _golija.

Vremenska prognoza do kraja nedelje

U Srbiji će danas, nakon hladnog jutra, tokom dana biti oblačno s kišom, dok će na visokim planinama pasti prvi sneg, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda,

Tokom dana očekuje se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom na zapadu, jugozapadu i jugu zemlje.

Duvaće slab do umeren severni vetar.

Najniža temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 16, u Negotinskoj Krajini do 19 stepeni.

Tokom noći očekuje se oblačno vreme sa kišom, uz pojačanje intenziteta padavina na jugu i jugoistoku Srbije, dok će na visokim planinama kiša preći u sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu zemlje.

U Beogradu će ujutro biti hladno, tokom dana umereno oblačno uz slab severni vetar.

Najniža temperatura oko 8 stepeni, a najviša dnevna oko 16.

U četvrtak i petak će biti oblačno i hladno sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a samo će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Obilnije padavine očekuju se u južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati lokalno se očekuje između 80 i 120 mm kiše, a u planinskim predelima između 25 i 50 cm snega.

U subotu će biti malo toplije uz postepeni prestanak padavina, ali se u nedelju očekuje novo naoblačenje sa kišom sa severozapada.

